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06.11.2021 12:53
Рубрика: Общество

Вузам Москвы и Подмосковья рекомендовано обучать в смешанном формате

Текст: Мария Агранович
Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендует вузам с 8 ноября проводить обучение в смешанном формате.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

С понедельника возможность очно посещать лекции и семинары должна быть предоставлена всем студентам c иммунитетом, то есть тем, кто сделал прививку от ковида или переболел, а значит имеет QR-код. Такая же возможность должна быть у тех, кто предоставит отрицательный ПЦР-тест.

Фото: Gettyimages
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Руководителям вузов рекомендуется также "активизировать кампанию по убеждению студентов в скорейшей вакцинации для достижения коллективного иммунитета". Примерно через 10 дней члены совета запланировали обменяться мнениями о том, как принятые меры повлияли на ситуацию.

Скан письма за подписью председателя Совета, президента МФТИ Николая Кудрявцева опубликовал на своей странице в соцсети Facebook ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко. Именно он одним из первых объявил, что МГПУ с 15 ноября будет пускать на территорию вуза только по QR-кодам.

Студенты с медотводом от вакцинации и те, кто младше 18 лет, смогут пройти в университете бесплатное экспресс-тестирование. Все остальные остаются полностью на дистанционном формате учебы. Возможно, по этому же пути пойдут и другие вузы, но пока в комментариях к записи Реморенко мнения разделились: одни считают, что дистант для невакцинированных может спровоцировать юридические проблемы для вузов, другие сетуют на то, что придется сильно менять расписание.

Напомним, ранее стало известно, что вузы Москвы и Подмосковья договорились об эксперименте по введению QR-кодов для посещения лекций и семинаров. По мнению Николая Кудрявцева, последний приказ Минобрнауки о работе с учетом эпидемиологической обстановки дает университетам высокую степень полномочий и автономии в решении этих вопросов.

Общество Образование Пандемия коронавируса COVID-19

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