Выбор удивит: эксперт назвал дешевый кроссовер с поразительной надежностью

Не самая популярная в России модель субкомпактного кроссовера Opel Mokka на вторичном рынке стоит не так дорого. При этом автомобиль отличается заметной надежностью по сравнению со многими ходовыми марками своего сегмента.

Первое поколение Opel Mokka продавалось на российском рынке не так долго: с 2012 по 2015 год. Эксперт "ЗР" Сергей Зиновьев подчеркивает, что многие экземпляры этой модели отличаются небольшим пробегом, богатым оснащением и весьма надежными агрегатами. Цены на этот кроссовер варьируются от 600 тысяч до 1,3 миллиона рублей.

Подержанная Mokka имеет три варианта двигателей. Два бензиновых мотора по 140 л.с., один - 1.8, а второй, турбированный - 1.4 литра. Третий вариант - турбодизельный 1.7 - имеет мощность 130 л.с. Есть полноприводные и переднеприводные версии, с механической коробкой передач или "автоматом".

Все разновидности отличаются большим ресурсом агрегатов. Например, у переднеприводного варианта с двигателем 1.8 и механической коробкой проблемы с двигателем могут начаться ближе к отметке в 200 тысяч километров.

Из минусов эксперт назвал возможные проблемы с термостатами и некоторыми датчиками. Впрочем, по сравнению с плюсами данной модели, это не столь существенно.