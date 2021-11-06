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06.11.2021 08:11
Рубрика: Легковые авто

Выбор удивит: эксперт назвал дешевый кроссовер с поразительной надежностью

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Пресс-служба Opel. Фото: Пресс-служба Opel.
Фото: Пресс-служба Opel.

Не самая популярная в России модель субкомпактного кроссовера Opel Mokka на вторичном рынке стоит не так дорого. При этом автомобиль отличается заметной надежностью по сравнению со многими ходовыми марками своего сегмента.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Первое поколение Opel Mokka продавалось на российском рынке не так долго: с 2012 по 2015 год. Эксперт "ЗР" Сергей Зиновьев подчеркивает, что многие экземпляры этой модели отличаются небольшим пробегом, богатым оснащением и весьма надежными агрегатами. Цены на этот кроссовер варьируются от 600 тысяч до 1,3 миллиона рублей.

Подержанная Mokka имеет три варианта двигателей. Два бензиновых мотора по 140 л.с., один - 1.8, а второй, турбированный - 1.4 литра. Третий вариант - турбодизельный 1.7 - имеет мощность 130 л.с. Есть полноприводные и переднеприводные версии, с механической коробкой передач или "автоматом".

Все разновидности отличаются большим ресурсом агрегатов. Например, у переднеприводного варианта с двигателем 1.8 и механической коробкой проблемы с двигателем могут начаться ближе к отметке в 200 тысяч километров.

Из минусов эксперт назвал возможные проблемы с термостатами и некоторыми датчиками. Впрочем, по сравнению с плюсами данной модели, это не столь существенно.

Фото: Пресс-служба Opel.
#Opel