Новости

В Подмосковье задержаны участники массовой драки 16:40
Андрей Шевченко стал главным тренером "Дженоа" 16:21
МИД РФ: Применять БПЛА в Донбассе имеет право только ОБСЕ 15:59
В Екатеринбурге у блокадницы украли более миллиона рублей 15:30
Чумаков назвал уровень коллективного иммунитета для победы над штаммом "дельта" 15:23
Путин примет участие в саммите АТЭС и откроет Дом Достоевского 15:16
Власти Кубы отменили карантин для туристов 14:46
Россия доставит в Афганистан гумпомощь, вывезет граждан РФ 14:38
Стало известно, какие документы примут при проверке QR-кодов в Петербурге 14:25
В Подмосковье жильцы дома обстреляли лифтеров 14:08
Сенатор Ковитиди: Европейцы четко осознают значимость "Северного потока - 2" 13:43
Ученые объяснили, как алкоголь разрушает мозг 13:22
КПРФ возложила цветы к мавзолею Ленина в годовщину Октябрьской революции 13:07
Сборную России по плаванию лишили серебряных медалей на чемпионате Европы 12:58
Синоптики назвали дату начала метеорологической зимы в Москве 12:37
В Госдуме посоветовали ВМС США не безобразничать у берегов Крыма 12:27
Видео: Матч чемпионата Бразилии закончился дракой из-за картонных гробов 12:24
Российские ядерщики запатентовали дрон-трансформер 12:16
Мясников объяснил, как самостоятельно обнаружить меланому 12:11
На Украине смертность от COVID-19 достигла рекордного уровня 11:46
В Мексике 19 человек погибли в результате крупного ДТП 11:34
Оперштаб: В Москве выявлено 4 975 новых случаев COVID-19 11:20
Более 440 улиц столицы привели в порядок с 2011 года 11:00
Ученые выяснили, сколько свободного времени нужно для счастья 10:59
В Москве сохранится ряд ограничений после нерабочих дней 10:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
07.11.2021 15:23
Рубрика: Общество

Чумаков назвал уровень коллективного иммунитета для победы над штаммом "дельта"

Текст: Евгения Думанская

В условиях распространения штамма коронавируса "дельта" необходимо, чтобы уровень коллективного иммунитета достиг 80%, считает вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Ученые объяснили, откуда у переболевших коронавирусом "туман в голове"

В эфире "Радио России" он сказал, что "уже сейчас" нужен показатель в 80%. Чумаков назвал доводы антипрививочников абсурдными и отметил, что в будущем не исключено появление нового штамма, для победы над которым потребуется еще более высокий показатель коллективного иммунитета.

"Возможно, что надо и 90% будет", - добавил специалист.

В России с начала пандемии зафиксировано свыше 8,7 миллиона случаев, за последние сутки появились 39 165 новых больных. Количество случаев в мире приближается к 250 миллионам, более пяти миллионов скончались из-за коронавируса.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Чумаков назвал уровень коллективного иммунитета для победы над штаммом "дельта"
Сенатор Ковитиди: Европейцы четко осознают значимость "Северного потока - 2"
В Москве сохранится ряд ограничений после нерабочих дней
В Подмосковье задержаны участники массовой драки
В Ираке назвали терактом покушение на премьер-министра с помощью БПЛА
Директор Склифа Сергей Петриков: Вся идея вакцинации в том, чтобы человек не умер
Как в молодежном центре воспитывают патриотов