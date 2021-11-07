Чумаков назвал уровень коллективного иммунитета для победы над штаммом "дельта"

В условиях распространения штамма коронавируса "дельта" необходимо, чтобы уровень коллективного иммунитета достиг 80%, считает вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков.

В эфире "Радио России" он сказал, что "уже сейчас" нужен показатель в 80%. Чумаков назвал доводы антипрививочников абсурдными и отметил, что в будущем не исключено появление нового штамма, для победы над которым потребуется еще более высокий показатель коллективного иммунитета.

"Возможно, что надо и 90% будет", - добавил специалист.

В России с начала пандемии зафиксировано свыше 8,7 миллиона случаев, за последние сутки появились 39 165 новых больных. Количество случаев в мире приближается к 250 миллионам, более пяти миллионов скончались из-за коронавируса.