Диетолог посоветовала идеальный продукт при гастрите

Страдающим от гастрита и язвы желудка не так-то просто составить сбалансированный рацион, чтобы входящие в него продукты были не только полезными или хотя бы безвредными, но и вкусными.

Одним из лакомств, о котором часто забывают, в такой ситуации может быть кисель - он прекрасно подходит для перекусов. Таким мнением с РИА Новости поделилась диетолог Татьяна Иванникова.

По ее словам, кисель положительно влияет на микрофлору кишечника, сокращая количество патогенной флоры и увеличивая рост полезных бактерий.

- Крахмал в киселе помогает снижать уровень холестерина в крови, что уменьшает риск атеросклероза, заболеваний сердца и сосудов. Этот напиток замедляет всасывание жиров, - уточнила специалист.

Вместе с тем, кисель весьма калорийный продукт с высоким содержанием углеводов, поэтому его стоит избегать людям с сахарным диабетом, а также тем, кто стремится сбросить лишние килограммы.

Напомним, ранее другой диетолог - Людмила Микитюк - назвала самые полезные для человека сухофрукты. К ним она отнесла изюм, курагу, финики и чернослив. Общими свойствами этих сухофруктов являются высокое содержание клетчатки, витаминов и минералов. Также в них много полифенолов, которые являются сильным антиоксидантом.