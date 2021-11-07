"Голодающий" Саакашвили отказался от лечения в тюрьме

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший голодовку после его помещения в тюрьму города Рустави, отказался от медицинских процедур в этом пенитенциарном учреждении. На такой шаг грузинского политика подтолкнула публикация министерством юстиции Грузии видеокадров, на которых видно, что "голодающий" Саакашвили продолжает принимать пищу в кабинете тюремных врачей.

"Михаил Саакашвили отказался от лекарств, прохождения тестов и переливаний. Он больше не хочет, чтобы ему что-то проводили в этом учреждении", - цитирует ТАСС заявление личного врача бывшего грузинского лидера Николоза Кипшидзе.

При этом прямо указывается, что это стало ответом Саакашвили на публикацию минюстом Грузии дискредитирующего его видео. Напомним, что ранее грузинский экс-лидер объявил голодовку, так как "считает себя политическим заключенным" нынешних властей в Тбилиси.