Указ губернатора Иркутской области от 7 ноября 2021 года № 295-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) пункт 101 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) принять меры к наращиванию темпов вакцинации от гриппа с достижением охвата населения прививками не менее 60% до 30 ноября 2021 года.";

2) дополнить пунктом 111 следующего содержания:

"111. В соответствии с решением оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Иркутской области, принятым на заседании 6 ноября 2021 года, решения о продлении каникул для общеобразовательных организаций до 14 ноября 2021 года приняты органами местного самоуправления следующих муниципальных образований Иркутской области:

городской округ муниципальное образование город Иркутск,

Ангарский городской округ Иркутской области,

городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области,

городской округ "город Свирск" Иркутской области,

муниципальное образование "город Усолье-Сибирское",

муниципальное образование "город Черемхово",

муниципальное образование город Усть-Илимск,

муниципальное образование "Жигаловский район".

Частным общеобразовательным организациям, расположенным на территории указанных муниципальных образований Иркутской области, рекомендовать принять решения о продлении каникул для общеобразовательных организаций до 14 ноября 2021 года.

Образовательным организациям высшего образования, расположенным на территории указанных муниципальных образований Иркутской области, рекомендовать принять решения о реализации до 14 ноября 2021 года образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.".

3) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-I9) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания:

"В целях настоящего пункта торгово-развлекательным центром (комплексом) признается отдельно стоящее здание, строение, сооружение, помещения в котором принадлежат одному или нескольким собственникам, с площадью, доступной для посетителей, свыше 1000 кв. м., и которое используется для размещения торговых объектов, объектов питания и (или) объектов бытового обслуживания.

В период с 8 ноября 2021 года по 14 ноября 2021 года лица, не достигшие возраста 18 лет, могут посещать торгово-развлекательные центры (комплексы) не иначе как в сопровождении родителей, иных законных представителей.";

пункт 5 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

"9) предоставить одному из родителей, иному законному представителю ребенка-ученика начальных классов, каникулы которого продлены в соответствии с решением оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Иркутской области, принятым на заседании 6 ноября 2021 года, по его заявлению возможность дистанционной (удаленной) работы или часть очередного оплачиваемого отпуска на период 8 ноября 2021 года - 14 ноября 2021 года".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев







