Мясников назвал смертельную ошибку при приеме обезболивающих

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) - наиболее популярные у нас обезболивающие - необходимо принимать исключительно в тандеме с лекарствами, защищающими слизистую желудка. В противном случае они могут вызвать язву и кровотечения, которые порой приводят к летальным исходам.

Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал главврач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников.

"У нас что-то болит - идем в аптеку, мы не знаем других обезболивающих и принимаем. А дальше начинаются проблемы, потому что спектр вредных воздействий таков, как наверное ни у одного препарата", - предостерег специалист, отметив, что каждую ночь к нему в больницу скорые привозят людей с желудочным кровотечением. Иногда таких пациентов не удается спасти: в качестве примера врач привел гибель 40-летнего мужчины, который принимал НПВП "в огромных количествах".

По словам Мясникова, слизистая желудка в норме хорошо защищена от соляной кислоты, которая там плещется, но НПВП нарушают этот баланс. Более того, для наступления негативных последствий не обязательно принимать эти лекарства в виде таблеток. Свечи и уколы таят в себе ту же опасность. Дело в том, что НПВП блокируют простагландины, которые как раз и защищают слизистую оболочку. Когда защита пропадает, образуется язва желудка, появляются эрозии и кровотечения.

"Чтобы погасить этот пожар, надо принимать НПВП с препаратами, защищающими слизистую желудка", - заключил специалист.

Напомним, ранее Александр Мясников рассказал о том, что появление необычного привкуса во время еды может быть симптомом опухоли мозга. Если пища неожиданно отдает горьким, кислым или металлическим привкусом, то, возможно, имеет место защемление нерва. Необходимо проконсультироваться с врачом.