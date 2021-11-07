Новости

Михаил Коляда стал серебряным призером этапа Гран-при в Турине 01:10
Найден ген, который удваивает риск смерти от Covid-19 00:56
Фигуристы Артемьева - Назарычев выиграли бронзу на дебютном Гран-при 06.11.2021
Российские теннисистки выиграли Кубок Билли Джин Кинг 06.11.2021
Шесть городов мира могут уйти под воду к 2030 году 06.11.2021
Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде 06.11.2021
Минюст Грузии разоблачил Саакашвили с приемом пищи во время голодовки 06.11.2021
Герой России Антон Шкаплеров стал новым командиром МКС 06.11.2021
"Галатасарай" требует засчитать "Локомотиву" поражение 06.11.2021
Ушла из жизни вдова космонавта Алексея Леонова 06.11.2021
"Барселона" упустила победу над "Сельтой", ведя со счетом 3:0 06.11.2021
Российские пловцы взяли серебро ЧЕ в эстафете 06.11.2021
Танцоры Степанова - Букин выиграли бронзу Гран-при в Турине 06.11.2021
Лидер премьер-лиги "Челси" потерял очки в матче с "Бернли" 06.11.2021
Экс-министр экономики Украины предсказал скорое банкротство страны 06.11.2021
За сутки 65 военнослужащих Вооруженных сил вылечили от коронавируса 06.11.2021
Еще один ракетный дивизион заступил на охрану воздушных рубежей Беларуси 06.11.2021
Первый за полтора года рейс из Москвы прибыл на Пхукет 06.11.2021
"Крылья Советов" разгромили "Химки" в чемпионате России по футболу 06.11.2021
Посол Эфиопии опроверг сообщения об окружении Аддис-Абебы 06.11.2021
Мурашко: Экспертиза детской вакцины от коронавируса скоро завершится 06.11.2021
Дмитрий Мезенцев - о новом этапе интеграции Беларуси и России в проекте "Вопрос номер один" 06.11.2021
Президент Узбекистана анонсировал изменения в конституции страны 06.11.2021
Вышел новый тизер четвертого сезона "Очень странных дел" 06.11.2021
"Арсенал" разошелся миром с игравшей почти весь матч вдесятером "Уфой" 06.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
07.11.2021 00:56
Рубрика: Общество

Найден ген, который удваивает риск смерти от Covid-19

Текст: Ирина Невинная
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Ученые определили специфический ген, который удваивает риск дыхательной недостаточности при Covid-19 и отчасти объясняет, почему некоторые этнические группы более подвержены тяжелому течению заболевания.

Исследователи из Оксфордского университета связали с наличием этого варианта гена более высокий риск тяжелого поражения легких, - пишет Bloomberg. Они объясняют, что у носителей этого гена эпителиальные клетки, выстилающие дыхательные пути, не в состоянии должным образом реагировать на вирус. Согласно исследованию, около 60 % людей с южно-азиатским происхождением несут эту версию гена, по сравнению с 15 % среди европейцев.

Полученные результаты помогают объяснить, почему более высокие показатели госпитализации и смертности, наблюдались, в частности, в Индии. Авторы предупредили, что наличие такого гена нельзя использовать в качестве единственного объяснения, поскольку на тяжесть течения и смертность также влияют многие другие факторы, например, социально-экономические условия.

По словам авторов, люди с этим геном, известным как LZTFL1, особенно выиграли бы от вакцинации, которая остается лучшим методом защиты. Кроме того, полученные результаты открывают возможность дальнейшего поиска методов лечения, специфичных для пациентов с этим геном.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Найдена причина снижения слуха при коронавирусе

"То, как легкие реагируют на инфекцию, имеет решающее значение, - цитирует Bloomberg Джеймса Дэвиса, соавтора исследования, адъюнкт-профессора в Оксфорде. - Это важно, потому что большинство методов лечения были направлены на то, чтобы воздействовать на иммунную систему и то, как она реагирует на вирус".

Как отметил Дэвис, у носителей гена LZTFL1 вероятность тяжелого течения COVID-19 вдвое выше по сравнению с теми, у кого он отсутствует.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мурашко: Экспертиза детской вакцины от коронавируса скоро завершится
МВД прокомментировало задержание напавших на мужчину в Новой Москве
Экс-министр экономики Украины предсказал скорое банкротство страны
Коста-Рика стала первой страной с обязательной вакцинацией детей от COVID-19
В МИД РФ заявили о необходимости военного присутствия страны в Черном море
Директор Склифа Сергей Петриков: Вся идея вакцинации в том, чтобы человек не умер
Как в молодежном центре воспитывают патриотов