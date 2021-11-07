Найден ген, который удваивает риск смерти от Covid-19

Ученые определили специфический ген, который удваивает риск дыхательной недостаточности при Covid-19 и отчасти объясняет, почему некоторые этнические группы более подвержены тяжелому течению заболевания.

Исследователи из Оксфордского университета связали с наличием этого варианта гена более высокий риск тяжелого поражения легких, - пишет Bloomberg. Они объясняют, что у носителей этого гена эпителиальные клетки, выстилающие дыхательные пути, не в состоянии должным образом реагировать на вирус. Согласно исследованию, около 60 % людей с южно-азиатским происхождением несут эту версию гена, по сравнению с 15 % среди европейцев.

Полученные результаты помогают объяснить, почему более высокие показатели госпитализации и смертности, наблюдались, в частности, в Индии. Авторы предупредили, что наличие такого гена нельзя использовать в качестве единственного объяснения, поскольку на тяжесть течения и смертность также влияют многие другие факторы, например, социально-экономические условия.

По словам авторов, люди с этим геном, известным как LZTFL1, особенно выиграли бы от вакцинации, которая остается лучшим методом защиты. Кроме того, полученные результаты открывают возможность дальнейшего поиска методов лечения, специфичных для пациентов с этим геном.

"То, как легкие реагируют на инфекцию, имеет решающее значение, - цитирует Bloomberg Джеймса Дэвиса, соавтора исследования, адъюнкт-профессора в Оксфорде. - Это важно, потому что большинство методов лечения были направлены на то, чтобы воздействовать на иммунную систему и то, как она реагирует на вирус".

Как отметил Дэвис, у носителей гена LZTFL1 вероятность тяжелого течения COVID-19 вдвое выше по сравнению с теми, у кого он отсутствует.