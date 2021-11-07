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07.11.2021 17:04
Рубрика: Легковые авто

Отзывы о Volkswagen Tiguan: продуманная и динамичная головная боль

Текст: Никита Юшкевич
Трудно поверить, но сегодня, в конце 2021 года, когда на первичном авторынке творится настоящее безумие с ценами на машины, а в след за ними подтягивается и стоимость автомобилей на "вторичке", можно найти подержанный немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan всего за полмиллиона рублей. Да, это будет самая старая и простая переднеприводная версия 1.4 на механике с пробегом от 200 тысяч км, но все-таки это будет настоящий Tiguan. Или есть какой-то подвох? Изучаем отзывы реальных владельцев.
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Первый кроссовер от Volkswagen из топ-25 продаж, кажется, не выпадал никогда, да и его рейтинг на вторичном рынке держится на отметке в 89% рекомендаций и оценке 4,6 балла из 5. Однако непонятно, откуда при таких показателях в графе "Минусы" владельцы пишут целыми абзацами, а иногда и страницами! Так чего в этой машине больше?

Фото: Пресс-служба Skoda
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Для начала, как обычно, краткий обзор достоинств, поскольку с ними всегда проще. Если переписывать отзывы владельцев в двух словах, то "полный восторг". Хозяева машин хвалят эргономику, добротность интерьера, удобство посадки, массу полезных опций, великолепную динамику 2.0-литрового мотора и европейскую отточенную управляемость.

Ну а потом описание неожиданно переходит во фразу "прошел год" или "наступила русская зима". Несмотря на то, что описание проблем Volkswagen Tiguan носит разноплановый характер, попробуем их как-то систематизировать.

В первую очередь, стоит сказать, что подробный разбор типичных неисправностей и детских болезней первого поколения Volkswagen Tiguan был опубликован еще два года назад, и с тех пор моложе и надежнее немецкие кроссоверы на вторичном рынке точно не стали.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Однако количество претензий реальных покупателей гораздо больше, а сами они заметно разнообразнее.

Фото: Пресс-служба Volkswagen
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Итак, начинается все с кузова или, точнее, с качества покраски. Несмотря на то, что европейские машины красятся не в пример основательнее японских, где-то в немецком контроле происходит сбой, потому что жалобы на вспучивание лака, ржавые "паучки" и побелевший хромированный декор встречаются регулярно. Причем практически все владельцы списывают этот недостаток на отечественную калужскую сборку.

Самые распространенные недостатки и это, что называется, подтверждено документально - с бензиновыми турбодвигателями TSI. Поголовная претензия - масложор. Поездившие Tiguan потребляют по 1-2 литра масла на 5000-7000 км. И это многие уже считают нормой. Вторая болезнь - с системой ГРМ и быстро растягивающейся цепью, которая может неожиданно проскочить еще до 100 тысяч км пробега. Перед этим некоторые уже по второму кругу меняют впускной коллектор, а на 150 тысяч км приходит время турбонаддува. Во всех этих рассказах даже как-то теряется пресловутая коробка DSG, которая появилась после рестайлинга.

Между этими нюансами владельцы описывают выскакивающие ошибки по топливной системе, усилителю рулевого управления и, конечно, тормозам. История с проблемой системы ABS на Tiguan длилась несколько лет и дошла до головного офиса марки.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Отдельный блок отзывов посвящен машинам, которые были проданы за Уралом. Большая часть из них идет с чисто сибирским рефреном "Говорил же Петрович, что надо было брать праворульную Тойоту".

Фото: Istock
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Если вытаскивать из описания факты, то выясняется, что немецкий сверхтехнологичный кроссовер не очень любит русские морозы, не самое качественное топливо и не всегда настоящее масло - вот новость!

По описаниям сибиряков, в -35°C Tiguan не всегда хорошо заводится. Кроме того, на холоде глючат экраны борткомпьютера и в целом усиливаются проблемы с салонной электрикой, дубеют уплотнители дверей, начинает потрескивать и громыхать пластик в салоне. Кроме того, жители Зауралья (читай территория японского автопрома) жалуются на низкую ликвидность немецкой машины.

Повторимся, подобные отзывы привязаны сугубо к территории: как только встречаются описания из центральной или южной полосы России, контекст резко меняется в сторону позитива, а количество проблем уменьшается.

Выводы
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

После всего прочитанного может закономерно создастся впечатление, что подержанный Volkswagen Tiguan покупать категорически нельзя. Но это совершенно не так. Отзывов, где люди ездят на машине по 5-7-10 лет и не знают особых проблем, тоже полно. Самое удивительное, что и довольные, и недовольные говорят правду.

Причина этого в огромном количестве модификаций, модернизаций, уровнях локализации и прочих экспериментах, который концерн VAG устраивал с машиной за весь период ее производства.

Прибавляйте к этому еще разные нюансы отечественной сборки и разные условия эксплуатации и получите полностью противоположные мнения владельцев о машине в целом. Именно поэтому перед покупкой конкретного Tiguan на вторичном рынке лучше всего взять его VIN-номер и как следует поинтересоваться его сервисной историей с привязкой к модификации двигателя и коробки передач, отзывным кампаниям и региону эксплуатации.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
#Volkswagen