Отзывы о Volkswagen Tiguan: продуманная и динамичная головная боль

Трудно поверить, но сегодня, в конце 2021 года, когда на первичном авторынке творится настоящее безумие с ценами на машины, а в след за ними подтягивается и стоимость автомобилей на "вторичке", можно найти подержанный немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan всего за полмиллиона рублей. Да, это будет самая старая и простая переднеприводная версия 1.4 на механике с пробегом от 200 тысяч км, но все-таки это будет настоящий Tiguan. Или есть какой-то подвох? Изучаем отзывы реальных владельцев.

Первый кроссовер от Volkswagen из топ-25 продаж, кажется, не выпадал никогда, да и его рейтинг на вторичном рынке держится на отметке в 89% рекомендаций и оценке 4,6 балла из 5. Однако непонятно, откуда при таких показателях в графе "Минусы" владельцы пишут целыми абзацами, а иногда и страницами! Так чего в этой машине больше?

Для начала, как обычно, краткий обзор достоинств, поскольку с ними всегда проще. Если переписывать отзывы владельцев в двух словах, то "полный восторг". Хозяева машин хвалят эргономику, добротность интерьера, удобство посадки, массу полезных опций, великолепную динамику 2.0-литрового мотора и европейскую отточенную управляемость.

Ну а потом описание неожиданно переходит во фразу "прошел год" или "наступила русская зима". Несмотря на то, что описание проблем Volkswagen Tiguan носит разноплановый характер, попробуем их как-то систематизировать.

В первую очередь, стоит сказать, что подробный разбор типичных неисправностей и детских болезней первого поколения Volkswagen Tiguan был опубликован еще два года назад, и с тех пор моложе и надежнее немецкие кроссоверы на вторичном рынке точно не стали.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Однако количество претензий реальных покупателей гораздо больше, а сами они заметно разнообразнее.

Итак, начинается все с кузова или, точнее, с качества покраски. Несмотря на то, что европейские машины красятся не в пример основательнее японских, где-то в немецком контроле происходит сбой, потому что жалобы на вспучивание лака, ржавые "паучки" и побелевший хромированный декор встречаются регулярно. Причем практически все владельцы списывают этот недостаток на отечественную калужскую сборку.

Самые распространенные недостатки и это, что называется, подтверждено документально - с бензиновыми турбодвигателями TSI. Поголовная претензия - масложор. Поездившие Tiguan потребляют по 1-2 литра масла на 5000-7000 км. И это многие уже считают нормой. Вторая болезнь - с системой ГРМ и быстро растягивающейся цепью, которая может неожиданно проскочить еще до 100 тысяч км пробега. Перед этим некоторые уже по второму кругу меняют впускной коллектор, а на 150 тысяч км приходит время турбонаддува. Во всех этих рассказах даже как-то теряется пресловутая коробка DSG, которая появилась после рестайлинга.

Между этими нюансами владельцы описывают выскакивающие ошибки по топливной системе, усилителю рулевого управления и, конечно, тормозам. История с проблемой системы ABS на Tiguan длилась несколько лет и дошла до головного офиса марки.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Отдельный блок отзывов посвящен машинам, которые были проданы за Уралом. Большая часть из них идет с чисто сибирским рефреном "Говорил же Петрович, что надо было брать праворульную Тойоту".

Если вытаскивать из описания факты, то выясняется, что немецкий сверхтехнологичный кроссовер не очень любит русские морозы, не самое качественное топливо и не всегда настоящее масло - вот новость!

По описаниям сибиряков, в -35°C Tiguan не всегда хорошо заводится. Кроме того, на холоде глючат экраны борткомпьютера и в целом усиливаются проблемы с салонной электрикой, дубеют уплотнители дверей, начинает потрескивать и громыхать пластик в салоне. Кроме того, жители Зауралья (читай территория японского автопрома) жалуются на низкую ликвидность немецкой машины.

Повторимся, подобные отзывы привязаны сугубо к территории: как только встречаются описания из центральной или южной полосы России, контекст резко меняется в сторону позитива, а количество проблем уменьшается.

Выводы

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

После всего прочитанного может закономерно создастся впечатление, что подержанный Volkswagen Tiguan покупать категорически нельзя. Но это совершенно не так. Отзывов, где люди ездят на машине по 5-7-10 лет и не знают особых проблем, тоже полно. Самое удивительное, что и довольные, и недовольные говорят правду.

Причина этого в огромном количестве модификаций, модернизаций, уровнях локализации и прочих экспериментах, который концерн VAG устраивал с машиной за весь период ее производства.

Прибавляйте к этому еще разные нюансы отечественной сборки и разные условия эксплуатации и получите полностью противоположные мнения владельцев о машине в целом. Именно поэтому перед покупкой конкретного Tiguan на вторичном рынке лучше всего взять его VIN-номер и как следует поинтересоваться его сервисной историей с привязкой к модификации двигателя и коробки передач, отзывным кампаниям и региону эксплуатации.