В Москве арестованы трое участников избиения отца с ребенком

Под стражу заключены еще двое участников нападения на отца с ребенком в новой Москве. Это 21-летний молодой человек, а также 17-летний юноша, который спровоцировал избиение отца с ребенком. Как сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры, именно он ударил ребенка по лицу во время конфликта в магазине в новой Москве. Это стало формальным поводом для драки в формате четверо на одного.

Ранее Щербинский городской суд заключил под стражу 19-летнего участника избиения. Он и его соучастник-подросток проведут под арестом два месяца.

Напомним, что в деле о покушении на убийство мужчины и ребенка - четверо фигурантов. Они избивали незнакомого человека из-за малозначительной ссоры на глазах его ребенка. СК взял это дело под особый контроль.