В СК рассказали подробности о резонансном нападении в новой Москве

Группа неизвестных в новой Москве напала на двух мужчин, на руках у одного из которых был ребенок. Инцидент произошел вечером возле жилых домов на Нововатутинском проспекте. Мужчины были избиты. Об этом рассказали в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по столице.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Ранее, напомним, сообщалось о том, что четверо неизвестных напали на одного мужчину с ребенком - его избили, несмотря на крики о том, что нападавшие пугают ребенка. Однако на позже опубликованных видеозаписях можно увидеть, что изначально нападавшие погнались за двумя мужчинами. Это подтвердили теперь и в СК.
"Своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнего ребенка, - заявили в следственном ведомстве. - Потерпевшие установлены, в ближайшее время они будут допрошены, также с привлечением специалистов будет проверено состояние здоровья ребенка".
Следователи СК по факту произошедшего расследуют уголовное дело, возбужденное по статье о хулиганстве. Устанавливаются все участники конфликта.