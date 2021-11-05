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05.11.2021 15:22
Рубрика: Происшествия

В СК рассказали подробности о резонансном нападении в новой Москве

Текст: Александр Мелешенко
Группа неизвестных в новой Москве напала на двух мужчин, на руках у одного из которых был ребенок. Инцидент произошел вечером возле жилых домов на Нововатутинском проспекте. Мужчины были избиты. Об этом рассказали в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по столице.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ранее, напомним, сообщалось о том, что четверо неизвестных напали на одного мужчину с ребенком - его избили, несмотря на крики о том, что нападавшие пугают ребенка. Однако на позже опубликованных видеозаписях можно увидеть, что изначально нападавшие погнались за двумя мужчинами. Это подтвердили теперь и в СК.

Дело об избиении мужчины с ребенком в новой Москве передали в СК

"Своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнего ребенка, - заявили в следственном ведомстве. - Потерпевшие установлены, в ближайшее время они будут допрошены, также с привлечением специалистов будет проверено состояние здоровья ребенка".

Следователи СК по факту произошедшего расследуют уголовное дело, возбужденное по статье о хулиганстве. Устанавливаются все участники конфликта.

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