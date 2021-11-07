Все четыре участника драки в новой Москве отправлены под стражу

Щербинский суд Москвы отправил под арест последнего - четвертого фигуранта дела о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве, сообщает Телеграм-канал прокуратуры Москвы.

"Щербинским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Араза Мусаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Постановлением суда установлен срок содержания обвиняемого под стражей до 05.01.2022 года", - заявили в суде.

Прокуратура Москвы уточняет, что Аразу Мусаеву 18 лет.

Согласно решению Щербинского городского суда, арестованы Фарамаз, Эльджан и Эльхан Гасановы и Араз Мусаев. Все пробудут в СИЗО до 5 января 2022 года. Всем грозит по 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело взято на особый контроль в СК. Следователи уверены, что обвиняемые спровоцировали драку с незнакомцем, ударив его сына. Один из нападавших был вооружен ножом, остальные избивали мужчину.