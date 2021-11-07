Все четыре участника драки в новой Москве отправлены под стражу

Новости

"Локомотив" в большинстве упустил победу над "Спартаком" 21:22
Россияне переключились с электронных книг на бумажные 20:38
"Голодающий" Саакашвили отказался от лечения в тюрьме 20:24
Климент Колесников выиграл третью личную дистанцию на домашнем ЧЕ 20:09
"Спартак" остался в меньшинстве в первом тайме матча с "Локомотивом" 20:03
Пловец Бородин победил на ЧЕ с юниорским рекордом мира 19:51
Кирпичникова выиграла третье золото ЧЕ по плаванию в Казани 19:36
В Подмосковье задержаны семеро участников массовой драки 19:31
"Ливерпуль" заинтересовался полузащитником "Динамо" Захаряном 19:12
На Крымском мосту ограничат движение автотранспорта 18:09
Экстренно госпитализирована солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева 17:46
Греф оценил доступность жилья в России 17:40
В офисе Зеленского опровергли информацию о войсках РФ у границ Украины 17:28
Фрегат "Адмирал Эссен" отработал прикрытие Крыма от воздушного удара 16:57
Эксперт посоветовала заболевшим COVID-19 изолироваться от домашних животных 16:56
В Подмосковье задержаны участники массовой драки 16:40
Андрей Шевченко стал главным тренером "Дженоа" 16:21
МИД РФ: Применять БПЛА в Донбассе имеет право только ОБСЕ 15:59
В Екатеринбурге у блокадницы украли более миллиона рублей 15:30
Чумаков назвал уровень коллективного иммунитета для победы над штаммом "дельта" 15:23
Путин примет участие в саммите АТЭС и откроет Дом Достоевского 15:16
Власти Кубы отменили карантин для туристов 14:46
Россия доставит в Афганистан гумпомощь, вывезет граждан РФ 14:38
Стало известно, какие документы примут при проверке QR-кодов в Петербурге 14:25
В Подмосковье жильцы дома обстреляли лифтеров 14:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
07.11.2021 19:35
Рубрика: Происшествия

Все четыре участника драки в новой Москве отправлены под стражу

Текст: Сергей Бабкин
Щербинский суд Москвы отправил под арест последнего - четвертого фигуранта дела о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве, сообщает Телеграм-канал прокуратуры Москвы.

"Щербинским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Араза Мусаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Постановлением суда установлен срок содержания обвиняемого под стражей до 05.01.2022 года", - заявили в суде.

Прокуратура Москвы уточняет, что Аразу Мусаеву 18 лет.

Согласно решению Щербинского городского суда, арестованы Фарамаз, Эльджан и Эльхан Гасановы и Араз Мусаев. Все пробудут в СИЗО до 5 января 2022 года. Всем грозит по 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело взято на особый контроль в СК. Следователи уверены, что обвиняемые спровоцировали драку с незнакомцем, ударив его сына. Один из нападавших был вооружен ножом, остальные избивали мужчину.

СК требует арестовать напавших на отца с ребенком в новой Москве
В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео

Главное сегодня

В Казахстане взорвалось кафе
Чумаков назвал уровень коллективного иммунитета для победы над штаммом "дельта"
Сенатор Ковитиди: Европейцы четко осознают значимость "Северного потока - 2"
В Москве сохранится ряд ограничений после нерабочих дней
В Подмосковье задержаны участники массовой драки
Как мошенники обогащаются на популярном сериале "Игра в кальмара"
Видео: У наркобанды изъяли 370 килограммов запрещенных веществ