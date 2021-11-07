Корреспонденты "РГ" написали Большой этнографический диктант

С 3 по 7 ноября в России в шестой раз проходит Большой этнографический диктант. За 45 минут участники должны ответить на 30 вопросов о культуре народов, населяющих Россию. В том числе на десять региональных, на знание специфики своего края.

"Наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей", - сказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов о целях диктанта.

К акции присоединились и корреспонденты "РГ".

И кто у нас ошибся?

За неделю до диктанта я устроила себе "пробный экзамен" - прошла на сайте предварительный тест. 77 баллов из 100 - вполне ободряющий результат. Значит, есть надежда, что "двойку" по этнографии не схлопочу.

У хабаровчан был выбор - проверить свои знания офлайн (в крае организовали 28 площадок) или онлайн. Лишний раз испытывать вирулентность коварного ковида не хотелось, поэтому в первый же день испытания нетерпеливо кликнула мышкой и …прочитала надпись: "Сейчас на сайте проходят диктант более 150 000 человек. Пожалуйста, зайдите позже".

Зашла на следующий день с утра, когда на западе России была глубокая ночь и сайт не стонал от перегрузки. Задумалась над вопросом о башкирских свадебных обрядах. Ответа не знала, но припомнились баночки с медом, которые надарили коллеги в Уфе. Ну, конечно же, медом и маслом встречают башкирскую невесту.

А дальше как по маслу и пошло дело. Где родился нивхский писатель Владимир Санги? Нет сомнений: Сахалин. У меня стоит на полке его книга "Человек Ых мифа". Вопрос номер 12 про блюдо из рисового теста с начинкой из кимчи и мяса. Ну какой же дальневосточник не знает пянсе!

Что в Карелии называют рунами? А у меня мама из тверских карел, из тех, что в 17-м веке переселились в Россию. "Старый, верный Вяйнямейнен…" - читала она вслух "Калевалу".

Какой вопрос отсутствует в опросном листе Всероссийской переписи населения? Тоже легко: я недавно приняла участие в переписи через сайт Госуслуг.

"Тест завершен, - сообщила плашка на сайте. - Вы набрали 97 из 100". Скачала нарядный сертификат и порадовалась: 29 верных ответов из 30-ти. Видно, поторопилась - отщелкала диктант за 12 минут, хотя умные организаторы отводят на него 45. Но где же ошибка? Два раза прочитала правильные ответы - их можно видеть после завершения теста. Оплошки своей так и не нашла.

Что ж, устроим "контрольное взвешивание". Распечатала правильные ответы, зашла на сайт диктанта еще раз - по электронке супруга, и очень внимательно, сверяясь с каждым пунктом, выполнила тест. А итог все равно - 97 из 100!

Самый большой остров

Я всегда стараюсь принимать участие в подобных мероприятиях: что в географическом, что в этнографическом диктанте. Это хорошая возможность проверить, что знаю о своей стране. Чаще сдаю их в режиме офлайн, как в старые добрые студенческие времена.

Но в этот раз решил выполнить задания на сайте Большого этнографического диктанта - сейчас по понятным причинам стараюсь поменьше посещать места массового скопления людей. Это несмотря на то, что в Благовещенске проводили тестирование в одной из библиотек.

Пройдя тест на сайте, столкнулся с техническими сложностями: система не хотела выгружать мой сертификат. Видимо, в первый день проведения диктанта был слишком большой наплыв желающих его сдать. Лишь спустя несколько часов с другого компьютера ввел свои данные, получил результаты и с удивлением узнал, что прошел тестирование лучше, чем ожидал - на 78 баллов. Слышал, у других людей еще и выгружались правильные ответы, но у меня - нет. Поэтому я поискал их в интернете, чтобы проверить, где ошибся, а где угадал.

Диктант делится на две части: сначала двадцать "общих" вопросов о народах всей страны, а потом десяток заданий о дальневосточном регионе. Первые две трети теста были очень сложными: ответы я чаще всего не знал, и зачастую отвечал исключительно логически. К примеру, я догадался, что адыгейский кавалер, приглашая женщину на танец, снимает с себя не черкеску, папаху или пояс, а шашку. С ней просто неудобно танцевать. В общей части попались и "дальневосточные" вопросы, на которые ответить было легко: например, про самый большой остров страны Сахалин или известное каждому амурчанину корейское блюдо пянсе, пришедшее к нам из корейской кухни. Не вызвали затруднений и вопросы про общеизвестные факты: о количестве краев в Российской Федерации или о том, какая графа отсутствует в переписном листе.

С нетерпением ждал "регионального компонента", но тут мне не повезло. Достались вопросы в основном о местных диалектах и о Григории Новикове-Даурском. Выяснилось, что в этих темах я "плаваю". Видел в интернете другие варианты вопросов, подготовленные для амурчан, на которые я бы ответил легко.

Куда надеть гуся?

Большой этнографический диктант я написала впервые. Набрала 86 баллов. Тест оказался проще пробного, где получила только 51.

С дальневосточным блоком справилась довольно быстро: в институте проходили как историю округа, так и историю дальневосточной литературы. Поэтому вопросы о Пекинском договоре, "Черном драконе" и первом русском городе на Дальнем Востоке не вызвали трудностей. Грех было не ответить про традиционную одежду нивхов, когда бабушка - представитель именно этого народа.

Поразмыслить пришлось над другими. К примеру, о народе нганасаны, который освоил самые северные территории России, или священных лесах удмуртов. Кстати, именно здесь и допустила ошибки.

Но больше всего времени ушло на вопрос о традиционных видах одежды и обуви народов Сибири и Кавказа. Если о кухлянке и бурке я знала все из тех же литературных произведений, то над тем, что такое кисы и гусь крепко призадумалась. В конце концов решила, что кисы - это вид обуви (почему-то на ум пришла аналогия с кошками, которые надевают монтажники, поднимаясь на столбы линий электропередачи), а значит, вряд ли их делают из войлока. А вот что такое гусь, узнала, лишь открыв ответы. Оказывается, - традиционная мужская верхняя одежда глухого покроя с капюшоном, мехом наружу, у манси и ненцев. Выходит, попросту, шуба.

Логически выбрала правильный ответ в вопросе "Какой из перечисленных ниже предметов утвари был символом власти - хозяйки в русской крестьянской семье?". Вспомнилась пословица "Хлеб - всему голова". Конечно же, тот, кто умеет его печь, главный на кухне.

В вариантах ответов иногда содержались подсказки. Жанр коротких историй о встрече с нечистой силой, которые рассказчик передает как свой реальный опыт или опыт других людей, в русской фольклористике называют… Ну раз есть небылицы, значит есть и былички! Тот самый "Вий" Гоголя не что иное, как украинская быличка.

Вообще именно художественная литература, как выяснилось, дала мне знания о народах и традициях России. Литература и, конечно, путешествия. Оказавшись в новом городе, я первым делом иду в краеведческие музеи. Они - ключи к пониманию территории и ее специфики.