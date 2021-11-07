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07.11.2021 16:28
Рубрика: Власть

На Ставрополье власти не стали продлевать режим нерабочих дней

Текст: Никита Пешков (Ставропольский край)

Жители Ставропольского края выйдут на работу в обычном режиме с 8 ноября - в регионе не будет продлен режим нерабочих дней. Об этом в воскресенье в своем Instagram сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Фото: iStock
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"Режим нерабочих дней в Ставропольском крае продлеваться не будет, - написал глава края. - Завтра возвращаемся к обычному режиму жизни - с соблюдением тех требований эпидпрофилактики, которые действовали до начала "нерабочей недели".

При этом остаются в силе все остальные противоэпидемиологические ограничения: масочный режим, доступ в заведения по QR-коду, а также рекомендация перевести 30 процентов сотрудников на удаленную работу.

А студенты и школьники с 8 по 15 ноября будут учиться в дистанционном режиме.

По информации властей региона, на Ставрополье за последние сутки коронавирус выявлен еще у 490 человек, выздоровели в четыре раза меньше - 132, cкончались 44 человека.

"И это снова антирекорд с начала пандемии", - отметил губернатор.

А всего на Ставрополье - самом большом по численности населения субъекте СКФО - с начала пандемии коронавирусом заболели более 101 тысячи местных жителей, выздоровели 77 тысяч 969 пациентов, не справились с болезнью 4295 человек.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Пандемия коронавируса COVID-19

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