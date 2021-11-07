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07.11.2021 12:29
Рубрика: Общество

Старшеклассников и студентов в Осетии перевели на дистанционку

Текст: Никита Пешков (Северная Осетия)

С 8 по 14 ноября ученики старших классов школ, студенты вузов и колледжей в Северной Осетии будут учиться в дистанционном формате. А вот для учащихся 1-4 классов и детских садов, как рассказали пресс-служба правительства РСО-Алания, установлен прежний очный режим работы.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Такое решение принято из-за ухудшающейся ситуации с распространением коронавируса в республике. По данным оперштаба региона, за нынешнюю неделю выявлено 516 новых заболевших - это на 5,7% больше, чем за минувшую.

"Главный санитарный врач республики рекомендовал обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий в период с 8 по 14 ноября для обучающихся по программам общего, дополнительного, среднего профессионального и высшего образования", - говорится в сообщении.

В правительстве пояснили, что младшие классы и детские сады продолжат действовать из-за того, что взрослые с 8 ноября выходят на работу.

Также в Северной Осетии по-прежнему нельзя проводить свадьбы, банкеты и массовые мероприятия, закрыты залы торжеств. Посещать остальные заведения можно только тем, кто сделал прививку, переболел или сдал отрицательный ПЦР-тест в последние три дня.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Пандемия коронавируса COVID-19

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