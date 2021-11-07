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07.11.2021 16:57
Рубрика: Власть

Фрегат "Адмирал Эссен" отработал прикрытие Крыма от воздушного удара

Текст: Юрий Гаврилов
В воскресенье стало известно, что экипаж фрегата "Адмирал Эссен" провел в Черном море учения по прикрытию пункта базирования кораблей от вражеского авиаудара.

"По замыслу учения, центр управления Черноморского флота получил данные о движении группы самолетов в направлении Крымского полуострова.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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В ходе тренировки расчет ПВО фрегата сначала взял на сопровождение, а затем уничтожил авиацию условного противника зенитным ракетным оружием. Это произошло до захода самолетов на боевой курс", - сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Хотя воздушные цели, как и удар по ним, были сымитированы электронным способом, можно не сомневаться: в реальной боевой обстановке отражение воздушной атаки оказалось бы успешным.

Стоит отметить, что эти маневры "Адмирала Эссена" прошли на фоне захода в Черное море боевых кораблей ВМС США. 30 октября там появился эсминец "Портер" с крылатыми ракетами Томагавк" на борту. А пятью днями позже - флагман 6-го оперативного флота США "Маунт Уитни". По сообщению Национального центра управления обороной РФ, все время нахождения в Черном море действия американских кораблей отслеживают наши военные моряки.

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