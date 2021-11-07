Россияне переключились с электронных книг на бумажные

Россияне стали больше тратить на бумажные книги, тогда как онлайн-магазины литературы понемногу сдают позиции. Об этом говорится в исследовании банка "Русский стандарт".

Вывод сделан на основе среднего чека на покупку и количества операций по картам банка за девять месяцев. Полученные данные эксперты сравнили с аналогичным периодом прошлого года. В частности, отмечается, что в этом году доля покупок в книжных магазинах выросла до 76% за счет снижения оплат изданий онлайн, на чью долю приходится 24% покупок. Для сравнения, за три квартала предыдущего года доля покупок литературы офлайн составляла 67%, а онлайн - 33%, передает РИА Новости.

Средний чек при покупке в онлайн-магазине, согласно исследованию "Русского стандарта", составляет 1148 рублей в 2021 году против 1158 рублей в 2020 году. В традиционных магазинах бумажных изданий средняя сумма одной покупки составила 749 рублей в 2021 году и 721 рубль в 2020 году соответственно.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, как тратить меньше на покупку одежды. По ее словам, при покупке сезонной одежды самые выгодные цены в конце сезона. А самые выгодные месяцы для покупок - это июль и январь, ввиду низкой покупательской активности в этот период.