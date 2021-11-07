С чем связано появление белого дыма из выхлопной трубы

Водителей должно насторожить изменение цвета выхлопа, который при определенных неисправностях может быть черным, сизым или белым. Черный дым, как правило, сигнализирует о переобогащенной смеси, поломки датчиков или блока управления системы впрыска. Сизый оттенок - знак того, что может быть выработан ресурс поршневой группы, побочный признак здесь, как правило, - "масложор". В этом материале мы разберемся с тем, на какие неисправности намекает белый цвет выхлопных газов.

Смотрим на погоду

В норме выхлоп, выходящий из выпускной трубы, представляют из себя смесь водяного пара, азота и углекислого газа.

Если автомобиль исправен, облако этих газов практически бесцветное. Когда же вы замечаете, что цвет выхлопа стал белее, чем прежде, следует прежде всего принять во внимание погодные условия.

Белее обычного выхлоп, как правило, становится в холодную погоду, и о наличии неисправности здесь речи не идет. Фактически вы видите испарения, которые являются нормальным явлением при прогреве холодного двигателя морозной зимой. Более того, при температуре воздуха ниже 10 градусов белый дым появляется даже при хорошо прогретом двигателе и при этом приобретает густой белый оттенок.

Причины возникновения белого оттенка выхлопа

Другое дело, если выхлоп становится белым вне зависимости от "забортной" температуры и одновременно отмечается падение уровня охлаждающей жидкости, а обороты двигателя начинают плавать в диапазоне 800 - 1200.

Самая часта причина - попадание в камеру сгорания охлаждающей жидкости. Белый выхлоп в этом случае - это испаряющийся антифриз, попадающий в глушитель вместе с выхлопом. Как такое могло произойти?

Вероятнее всего, была повреждена прокладка между головкой и блоком цилиндров. Ее мог приговорить как некачественная охлаждающая жидкость, так и некорректный монтаж головки блока или ее повреждения, в результате которых образовались прогибы или зазоры, через которые и начинает сочиться жидкость. В результате при подрыве смеси антифриз активно испаряется. Отсюда - тот самый белой оттенок выхлопных газов.

Как проверить, что в топливной системе антифриз или тосол

Для подтверждения диагноза вполне можно провести простую, "гаражную" диагностику - прогреть двигатель до рабочей температуры, взять чистый лист бумаги и приложить его к патрубку выхлопа на 15 секунд, не перекрывая выхлопную трубу полностью.

Затем смотрим на бумагу. Если она просто влажная, - все в норме. Однако если лист оказывается мокрым и маслянистым, вероятно, что в систему забрасывается антифриз или тосол.

Чем опасно промедление

Главная опасность заключается даже не в заметном снижении охлаждающей жидкости и потенциальном перегреве мотора, а в том, что антифриз или тосол примешиваются к моторному маслу. Смазочные свойства последнего, соответственно, снижаются.

В том числе поэтому после ремонта силовой установки рекомендуется произвести замену как охлаждающей жидкости, так и моторного масла.

Если же проблему игнорировать долгое время, не исключены в том числе и гидроудар, и нарушение работы шатунов. В этом случае никуда не деться от капитального восстановления двигателя. Отметим также, что в большинстве случаев эксплуатировать автомобиль с такой проблемой крайне не рекомендуется. Дело в том, что при смешении масла с тосолом износ деталей мотора происходит очень активно, потому стоит воспользоваться услугой эвакуатора.

Другие вероятные причины белого выхлопа

Впрочем, случается также, что густой белый дым из выхлопной трубы вызывает забитый воздушный фильтр. Как только воздуха становится меньше, поры на мембранах уменьшаются.

Если проблему проигнорировать, то со временем вместо белого дыма, идущего из выхлопного патрубка, вы можете увидеть черный. К тому же, если своевременно не менять воздушный фильтр, могут выйти из строя свечи из-за отсутствия корректного зажигания, да и вся электрика может в итоге закапризничать, а на приборке зажечься индикатор Check Engine.

Меры профилактики

Чтобы снизить риски, необходимо регулярно проверять не только уровень моторного масла (он должен быть не выше и не ниже средней отметки), но и контролировать уровень антифриза в расширительном бачке. На продвинутых автомобилях о проблемах просигнализирует борткомпьютер. В целом же не следует экономить на охлаждающей жидкости, покупая только качественный продукт.