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7 ноября 2021 г.

Постановление губернатора Самарской области от 6 ноября 2021 года № 291 "О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 22.10.2021 № 258 "О комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 22.10.2021 № 258 "О комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области" следующие изменения:

пункт 2.11 и подпункт 6 пункта 2.12 признать утратившими силу;

пункт 4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) работу организаций, оказывающих услуги общественного питания (ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, фуд-кортов и иных предприятий общественного питания), с 23:00 до 6:00 по местному времени.";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Совершеннолетние граждане допускаются к посещению:

1) торговых центров;

2) торговых предприятий (за исключением торговых предприятий, реализующих продовольственные товары, с площадью торгового зала до 2000 кв. метров);

3) театрально-концертных и цирковых организаций, культурнодосуговых учреждений, кинотеатров (кинозалов);

4) бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов;

5) ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания;

6) организаций сферы услуг (салоны красоты, парикмахерские, студии ногтевого сервиса, станции технического обслуживания автомобилей) -

при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и оригинала (либо QR-кода с единого портала государственных услуг) одного из следующих документов:

сертификата профилактической прививки от COVID-19;

сведений о перенесенном заболевании COVID-19;

отрицательного результата ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19, выполненного не позднее чем за 72 часа до посещения.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров



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