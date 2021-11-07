Сергей Шойгу объяснил, что делают корабли США в Черном море

В воскресенье на телеканале "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил, почему боевые корабли США зачастили в Черное море.

"Конечно, это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас. Проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны.

Конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его. И понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном. И, конечно, мы не должны допускать таких вещей", - отметил Шойгу.

Он добавил, что США не одиноки в таких проверках и в таких походах.

"Дальше у них, я так понимаю, предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом. Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить", - заявил глава военного ведомства России.

Напомним, что 30 октября в Черное море зашел эсминец ВМС США "Портер" с крылатыми ракетами Томагавк" на борту. А пятью днями позже в черноморской акватории появился флагман 6-го оперативного флота США "Маунт Уитни".

По сообщению Национального центра управления обороной РФ, все время нахождения в Черном море действия американских кораблей отслеживают наши военные моряки. Черноморцы, в том числе, следят, чтобы корабли США не нарушили Конвенцию Монтре. Она ограничивает нахождение в этой акватории военных кораблей нечерноморских государств 21 сутками.