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Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
07.11.2021 04:52
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре объяснили ложноотрицательные тесты на COVID-19

ПЦР-тест не всегда может обнаружить коронавирус SARS-CoV-2, если сдавать анализы через несколько дней после инфицирования.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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"После 4-5-го дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается. Можно получить отрицательный результат", - объяснила Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (является структурным подразделением Роспотребнадзора). При этом у человека могут быть симптомы COVID-19, например кашель, приводит слова специалиста РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре перечислили, что нельзя делать перед сдачей ПЦР-теста на коронавирус: нельзя есть или пить в течение 3-4 часов, нельзя чистить зубы и полоскать рот. Также стоит исключить алкоголь. Если не соблюдать эти простые правила - велика вероятность получить ложноотрицательный результат анализа.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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