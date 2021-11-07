В Роспотребнадзоре объяснили ложноотрицательные тесты на COVID-19

ПЦР-тест не всегда может обнаружить коронавирус SARS-CoV-2, если сдавать анализы через несколько дней после инфицирования.

"После 4-5-го дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается. Можно получить отрицательный результат", - объяснила Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (является структурным подразделением Роспотребнадзора). При этом у человека могут быть симптомы COVID-19, например кашель, приводит слова специалиста РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре перечислили, что нельзя делать перед сдачей ПЦР-теста на коронавирус: нельзя есть или пить в течение 3-4 часов, нельзя чистить зубы и полоскать рот. Также стоит исключить алкоголь. Если не соблюдать эти простые правила - велика вероятность получить ложноотрицательный результат анализа.