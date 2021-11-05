Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19

Так, ведомство предупреждает, что нельзя есть или пить в течение 3-4 часов перед сдачей мазков для теста.

"Коронавирус живет внутри эпителиальных клеток. В момент проглатывания еды эпителиальные клетки механически слущиваются пищевым комком с поверхности слизистой оболочки. Если взять мазок сразу после еды, в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток. В этом случае пациент может получить ложноотрицательный результат анализа. То же самое касается питья. Вода смывает с поверхности миндалин, задней стенки глотки инфицированные клетки", - объясняют специалисты.

По той же причине перед взятием мазков ни в коем случае нельзя пользоваться лекарственными каплями, спреями и т.п.

Влияет на качество теста и алкоголь.

"Хотя в состав спиртных напитков (обычно) входит меньше этанола, чем необходимо для дезинфекции, но после приема алкоголя вероятность выявления коронавируса в мазке также может снизиться", - сообщает ведомство.

Также нельзя перед сдачей теста на коронавирус чистить зубы.

"Зубная паста может содержать антисептические компоненты. Попадание ее остатков в пробирку с мазком может мешать проведению анализа. Кроме того, чистка зубов требует еще и дополнительного полоскания рта, что также не рекомендовано перед забором биоматериала", - подчеркивают специалисты Роспотребнадзора.

Зато не повредит тесту косметика - ею пользоваться можно.

Ведомство напоминает, что "входными воротами" для коронавируса являются верхние дыхательные пути. После попадания на слизистые носоглотки и зева вирус начинает размножаться в эпителиальных клетках. Поэтому мазок для теста берут из обоих мест.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, что делать, если член семьи заболел COVID-19.