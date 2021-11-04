Роспотребнадзор объяснил, что делать, если член семьи заболел COVID-19

Роспотребнадзор дал рекомендации, что делать, если член семьи заразился коронавирусом. Алгоритм действий появился на сайте ведомства.

Первым делом, по мнению специалистов, стоит вызвать врача и выделить больному отдельную комнату. Либо стараться не подходить к нему ближе, чем на 1 метр. Особенно нужно обратить внимание на то, чтобы максимально оградить от контакта с заболевшим детей, пожилых и хронически больных.

Помещение, где находится заболевший, стоит проветривать каждые два часа, как можно чаще мыть и дезинфицировать. Заболевшему также нужны отдельная посуда и столовые приборы, которые необходимо дезинфицировать после каждого приема пищи.

Ухаживать за больным должен только один член семьи, обязательно в маске и перчатках. Остальным же предписывается чаще мыть руки с мылом.

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