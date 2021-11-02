Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как справиться с пандемией

Естественное течение пандемии грозит серьезными потерями. Мир в последний раз переживал это в начале ХХ века, когда свирепствовал новый грипп - "испанка", вакцина от которой так и не была изобретена.

Против коронавируса в мире созданы десятки вакцин. Российские - одни из самых эффективных. И только они могут положить конец пандемии. О важности вакцинации и том, как почти за два года изменился коронавирус, на вопросы журналистов и читателей "РГ" ответили руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов и заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Противники вакцинации часто апеллируют к историческому опыту: мол, в начале ХХ века мир справился с пандемией "испанки" за три года без вакцин. А сейчас вакцины уже год как созданы, но конца и края пандемии коронавируса не видно. Что можете ответить на это?

Александр Семенов: Мир, конечно, тогда справился, но потеряв миллионы жизней - больше, чем за Первую мировую войну. Погибли, по современным оценкам, около 2,5% тогдашнего населения Земли. Это, как если бы от коронавирусной инфекции мы потеряли бы не 5 миллионов человек, как сейчас, а 200 миллионов человек! Вот цена "естественного" варианта борьбы с пандемией.

Но сейчас уже порядка 50 млн россиян полностью вакцинировались. Тем не менее мы наблюдаем не снижение, а всплеск заболеваемости.

Татьяна Руженцова: Сейчас полностью вакцинировались около 33% населения России. 39% - получили первую дозу вакцины. Но это низкий процент. Пока не привито хотя бы 60% населения, остается слишком большая группа невакцинированных, среди которых и распространяется вирус.

Когда достигается коллективный иммунитет, а на это без вакцинации могут уйти годы, будут вспышки заболевания, но отдельные

Александр Семенов: Когда достигается коллективный иммунитет, а на это без вакцинации могут уйти годы и десятилетия, будут происходить вспышки заболевания, но отдельные. А не такие глобальные, как сейчас.

Татьяна Руженцова. Если мы сейчас не будем принимать жесткие меры, чтобы проводить вакцинацию, мы просто дождемся вымирания тех, кто не привит. Сейчас болеют именно невакцинированные. Причем не один раз. Даже и три, и четыре раза заражаются коронавирусом. Иногда легче протекают повторные заболевания, а иногда - тяжелее.

Александр Семенов: Если мало отечественных данных по вакцине, которые показывают, что заболевают от 2 до 5% привитых, а умирают единицы, давайте посмотрим на иностранный опыт.

Давайте посмотрим на пример Аргентины. Там очень большой процент людей привиты нашим "Спутником", и за ними наблюдают. И там такие же данные. Заболевают после вакцинирования 2-5%. Но заболевают легко. Эти больные не нуждаются в длительной госпитализации. Лишь в единичных случаях у привитых проявляется тяжелое течение заболевания.

Аналогичные данные и в других странах.

А если человек уже вакцинирован, у него достаточно антител, но он все же заболевает ковидом, он как-то это почувствует? Или болезнь пройдет бессимптомно?

Татьяна Руженцова: По имеющимся наблюдениям, привитые люди в большинстве своем переносят болезнь бессимптомно. То есть иммунитет успевает "перехватить" вирус на "входе" в организм - в носоглотке. И происходит подавление вируса. В некоторых случаях развивается заболевание по типу легкого ОРВИ.

Ряд экспертов стали использовать такой термин, как "хронический ковид". О чем речь - о том, что коронавирус это навсегда? Или речь идет о длительных последствиях перенесенного заболевания?

Александр Семенов: "Хронического ковида" нет. Длительное течение заболевания возможно. Рано или поздно вирус из организма выводится, но вот последствия заболевания - они могут быть очень длительными. И мы все чаще и чаще наблюдаем, что люди, заболевшие в 2020 году, уже больше года страдают от последствий.

Татьяна Руженцова: Мы сейчас изучаем феномен длительного, волнообразного течения заболевания коронавирусом. Пока у нас нет однозначного ответа на вопрос, возможен ли "хронический ковид" или нет. Что мы наблюдаем в своей практике? Да, есть "лонг-ковид", "длительный ковид", который может проявляться в течение 6 и более месяцев после начала заболевания. При этом у некоторых пациентов были повторные положительные результаты ПЦР-диагностики с постоянным повышением уровня антител Ig M, которые подтверждают острый процесс. Но если полгода назад наши ученые склонялись к выводу, что у одного заболевшего могут быть повторные проявления коронавируса, то сейчас все-таки превалирует версия, что это не проявления старого заражения, а новое инфицирование. Пока вопрос открытый.

Рано или поздно вирус из организма выводится, но вот последствия заболевания могут быть длительными

Нас постоянно пугают новыми штаммами. При этом и течение заболевания примерно то же, и лечение одинаковое. Но если это так, какой смысл тратить огромные деньги на детальную диагностику, отслеживать все эти мутации?

Татьяна Руженцова: Я должна согласиться с тем, что сейчас мы не можем утверждать, что каждый новый измененный вирус, новый штамм намного опаснее, чем исходный, с которым мы столкнулись в марте 2020 года. Сейчас, спустя почти два года с начала пандемии, мы уже много знаем и о вирусе SARS-CoV-2, и о вызываемом им заболевании. Разработаны схемы профилактики и лечения, мы имеем лекарственные препараты, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы эффективность лечения была выше. Наконец, всего за два неполных года созданы и успешно применяются вакцины. То есть сейчас ситуация принципиально другая по сравнению с первыми месяцами пандемии, когда к нам поступали пациенты, а мы не знали, как их лечить.

За это время мы убедились в важной вещи: несмотря на появление мутаций и новых штаммов, вирус SARS-CoV-2 принципиально остается тем же. Вирусам свойственно мутировать, это естественный процесс. Даже в организме одного человека, особенно при длительном течении заболевания, вирус может многократно мутировать, и специалисты выделяли до восьми разных мутаций у одного носителя.

Александр Семенов: Постоянное отслеживание новых штаммов необходимо для эпидемического надзора. Мы должны понимать, откуда что приходит, вот это важно.

Мы должны видеть, с какой скоростью меняется антигенный пейзаж. Как только у нас появится какой-то полностью доминирующий штамм и скорость вытеснения его последующими замедлится, мы поймем, что, в общем, вирус приспособился к человеческой популяции, а мы приспособились существовать с этим вирусом. И это будет напрямую влиять на используемые меры защиты и профилактики.

Сейчас вхождение вируса в популяцию все еще нестабильно, штаммы все время меняются, и этот активный процесс продолжается. Так что пока мы в ожидании стабилизации этого процесса, за которым, конечно, нужно следить.