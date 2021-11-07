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Рубрика: В мире

Тимошенко: Власти Украины упустили возможность купить дешевый газ

Украина могла по минимальной цене заполнить газом свои подземные хранилища, но не сделала этого. Следствие такой недальновидности - нынешний энергетический кризис в стране. Он рукотворный, заявила в эфире телеканала "Украина 24" экс-премьер, а ныне депутат Верховной рады Юлия Тимошенко.

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Она напомнила, что Украина обладает уникальными подземными хранилищами газа, которые вмещают 38 миллиардов кубометров "голубого топлива", которое летом на мировом рынке стоило в шесть раз дешевле, чем сейчас.

"Мы могли закачать 38 миллиардов. И сегодня в нашей стране не было бы никакого кризиса. Мы все были бы с электроэнергией и отоплением по минимальной цене", - подчеркнула народная избранница.

Ранее Тимошенко предлагала объявить чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с углеводородами и завышенными тарифами ЖКХ.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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