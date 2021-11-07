Указ губернатора Ульяновской области от 6 ноября 2021 года № 108 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в абзаце седьмом пункта 1 цифры "60" заменить цифрами "80";

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Приостановить:

2.1. По 1 декабря 2021 года:

2.1.1. Проведение на территории Ульяновской области зрелищных, развлекательных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, рекламных, публичных и иных массовых мероприятий (далее - массовые мероприятия), а' также оказание соответствующих услуг, посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения массовых мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, развлекательных заведений.

Ограничения, предусмотренные настоящим подпунктом, не распространяются:

на проведение с 15 ноября 2021 года массовых мероприятий с числом участников более 10 человек при наличии у каждого из них действующего OR-кода, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", либо сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - сертификат о вакцинации), подтверждающих, что с даты вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) прошло не более 12 месяцев, либо документа, подтверждающего отрицательный результат тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведённого не ранее чем за 72 часа (далее - тест ПЦР), либо справки, подтверждающей, что гражданин перенёс новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев, полученной в медицинской организации, оказывающей амбулаторно-поликлиническую помощь, по месту жительства гражданина (далее - справка о перенесённой коронавирусной инфекции), а также при условии соблюдения требований (рекомендаций) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор), санитарно-эпидемиологических требований, ограничений и правил, установленных настоящим указом;

на проведение мероприятий в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Ульяновской области, Законодательного Собрания Ульяновской области, Правительства Ульяновской области;

на проведение публичных слушаний в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Ульяновской области или. правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области;

на проведение массовых мероприятий, связанных с организацией и проведением всероссийских спортивных соревнований на объектах спорта с учётом методических рекомендаций Роспотребнадзора и требований Министерства спорта Российской Федерации;

на проведение концертных мероприятий на объектах культуры в период с 06.00 до 23.00;

на оказание юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями на открытом воздухе услуг тайпарков (канатных парков), тиров, контактных зоопарков, тематических парков;

на оказание услуг, предусматривающих очное присутствие граждан, музеями и библиотеками при соблюдении санитарного режима и мер профилактики;

на оказание услуг кинотеатрами (кинозалами) и театрами, фитнес-центрами, бассейнами, СПА-салонами, боулинг-клубами и караоке-залами в период с 06.00 до 23.00 при организации работы с соблюдением требований (рекомендаций) Роспотребнадзора;

на проведение публичных мероприятий, которые проводятся на территориях единых специально отведённых или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера мест на территории Ульяновской области.

2.1.2. Проведение на территории Ульяновской области органами записи актов гражданского состояния церемоний государственной регистрации заключения брака, за исключением регистрации заключения брака только в присутствии лиц, вступающих в брак.

2.2. По 14 ноября 2021 года:

2.2.1. Деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных объектов общественного питания. С 15 ноября 2021 года деятельность объектов общественного питания осуществляется в период с 06.00 до 23.00.

Ограничение, предусмотренное настоящим подпунктом, не распространяется на услуги общественного питания, оказываемые в организациях общественного питания;, осуществляющих торговлю дистанционным способом и обслуживание навынос, на услуги общественного питания, оказываемые в помещениях гостиниц, хостелов и иных объектов размещения гражданам, проживающим в этих объектах размещения, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не проживающих в указанных объектах размещения, а также на услуги общественного питания, оказываемые в помещениях организаций исключительно работникам данных организаций.

2.2.2. Деятельность бань, саун, аквапарков.";

3) в подпункте 3.2.2 подпункта 3.2 пункта 3 слова ", межрегиональных и региональных" исключить и дополнить его словами "и иными организациями, предоставляющими услуги, деятельность которых не ограничена настоящим указом";

4) пункт 5 дополнить подпунктом 5.8 следующего содержания:

"5.8. Лиц в возрасте старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или не перенёсших в течение последних 6 месяцев указанное заболевание, не покидать место проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

передвижения к ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, работ, услуг, выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, осуществления прогулки;

посещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также государственных и муниципальных организаций, обеспечивающих деятельность соответствующих государственных органов, органов местного самоуправления, в связи с необходимостью исполнения обязанностей или реализации прав, установленных законодательством, исполнение (реализация) которых невозможно в электронной форме.

Требования, предусмотренные настоящим подпунктом, не распространяются на работников медицинских организаций.";

5) абзац первый подпункта 6.2 пункта 6 изложить в следующей редакции:

"6.2. Лицам, имеющим хронические заболевания и заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему указу, не покидать место проживания (пребывания), за исключением случаев:";

6) в пункте 7:

а) в подпункте 7.2:

в подпункте 7.2.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"7.2.1. В случае, если численность вакцинированных работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), работников, перенёсших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), с даты выздоровления которых прошло не более 6 месяцев, работников, имеющих отрицательный результат тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведённого не ранее чем за 72 часа, а также имеющих документы, подтверждающие наличие у них медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее -вакцинированные работники), составляет менее 80% от штатной численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"всех невакцинированных работников в возрасте старше 60 лет, а также лиц, имеющих хронические заболевания и заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему указу (далее - лица группы риска), а также беременных женщин.";

в подпункте 7.2.2:

в абзаце первом цифры "60" заменить цифрами "80";

в абзаце третьем слова ", за исключением лиц, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей" исключить;

б) в подпункте 2 подпункта 7.4 слова "в соответствии с подпунктом 6.2 пункта 6 настоящего указа" исключить;

7) в пункте 8:

а) абзац второй подпункта 8.12 изложить в следующей редакции:

"Данное ограничение не распространяется на реализацию программ дополнительного образования в формате индивидуальных занятий или малокомплектных групп численностью до 10 человек.";

б) дополнить подпунктом 8.13 следующего содержания:

"8.13. Установить каникулы с 8 по 14 ноября 2021 года для обучающихся образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.";

8) в пункте 9:

а) подпункт 9.2.5 подпункта 9.2 после слова "(помещение)" дополнить словами "бесконтактную термометрию";

б) подпункт 9.6 изложить в следующей редакции:

"9.6. Обеспечить допуск посетителей только при наличии сертификата о вакцинации, или теста ПЦР, или справки о перенесённой коронавирусной инфекции:

с 8 ноября 2021 года - на концертные мероприятия на объектах культуры; в организации досуга граждан, в том числе кинотеатры (кинозалы), театры, библиотеки, музеи; в салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии; в плавательные бассейны, фитнес-центры и иные объекты спорта; в гостиницы, хостелы, иные объекты размещения; в торговые и торгово-развлекательные центры, объекты розничной торговли непродовольственными товарами, имеющие торговый зал площадью, доступной для посетителей, свыше 150 квадратных метров;

с 15 ноября 2021 года - в рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные и иные организации общественного питания, места для рассадки посетителей фуд-кортов, бани, сауны, аквапарки.

Действие абзацев первого и третьего настоящего подпункта не распространяется на услуги общественного питания, оказываемые в помещениях гостиниц, хостелов и иных объектов размещения гражданам, проживающим в этих объектах размещения, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не проживающих в указанных объектах размещения, а также на услуги общественного питания, оказываемые в помещениях организаций исключительно работникам данных организаций.

Посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, объектов и мероприятий, указанных в абзацах первом-третьем настоящего подпункта, осуществляется в сопровождении родителей, иных законных представителей, отвечающих требованиям настоящего подпункта, за исключением посещения парикмахерских, музеев, библиотек, организаций общественного питания в образовательных организациях для обучающихся и воспитанников указанных образовательных организаций, объектов спорта, используемых физкультурно-спортивными организациями и образовательными организациями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта, для осуществления спортивной подготовки несовершеннолетних.";

в) подпункт 9.7.2 подпункта 9.7 признать утратившим силу;

9) подпункт 11.6 пункта 11 изложить в следующей редакции:

"11.6. OR-код предъявляется гражданином на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета или иного подобного устройства. Посещение совершеннолетними лицами объектов и мероприятий, предусмотренных абзацем третьим подпункта 2.1.1 подпункта 2.1 пункта 2, подпунктом 9.6 пункта 9 настоящего указа, допускается после проведения организаторами массовых мероприятий, работниками организаций (индивидуальными предпринимателями) проверки соответствия сведений (документов), указанных в абзаце третьем подпункта 2.1.1 подпункта 2.1 пункта 2, подпункте 9.6 пункта 9 настоящего указа, и данных, содержащихся в документе, удостоверяющем личность.";

10) подпункт 12.7.6 подпункта 12.7 пункта 12 после слова "третьим" дополнить словами "подпункта 2.1.1";

11) в пункте 13:

а) подпункт 13.9 изложить в следующей редакции:

"13.9. Обеспечить сбор в ежедневном режиме информации:

о наличии тест-систем, объёмах и результатах лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведённых лабораториями всех организаций независимо от организационно-правовых форм, и представление указанной информации в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области", а также о результатах лабораторных исследований о выявлении возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и представление указанной информации в федеральное бюджетное учреждение науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора;

о доступности лекарственных средств, включая медицинский кислород, и медицинских изделий для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в амбулаторных и стационарных условиях.";

б) подпункт 13.14 дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания:

"качественную обработку информации, поступающей на Единый портал государственных услуг (функций), по вопросам вакцинации граждан от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при необходимости предусмотрев привлечение к этой работе волонтёров;

наращивание темпов вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе лиц, вакцинированных ранее, а также лиц, переболевших данным заболеванием, обратив особое внимание на лиц в возрасте старше 60 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.";

в) дополнить подпунктом 13.24 следующего содержания:

"13.24. Совместно с исполняющим обязанности Министра Ульяновской области Неробеевым Г.В., Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области, Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области организовать мониторинг выдачи лицам с подтверждённым диагнозом или подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также контактировавшим с ними лицам листков временной нетрудоспособности, обеспечив контроль и надзор за соблюдением указанными лицами надлежащего режима лечения и изоляции.";

12) пункт 17 дополнить подпунктом 17.5 следующего содержания:

"17.5. В срок до 19 ноября 2021 года представить предложения об усилении санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта (авиационном, железнодорожном, водном, автомобильном), в том числе о дезинфекции на общественном транспорте, такси и в местах массового пребывания людей.".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением подпункта "а" подпункта 7, подпункта "в" подпункта 8 пункта 1, которые вступают в силу с 15 ноября 2021 года, и абзацев третьего и восьмого подпункта "а" подпункта 6 пункта 1 настоящего указа, которые вступают в силу с 30 ноября 2021 года.

Губернатор области А.Ю.Русских







