В Ираке назвали терактом покушение на премьер-министра с помощью БПЛА

"Нападение на премьер-министра является терактом. Покушение было совершено при помощи трех БПЛА, два из которых удалось сбить", - цитирует агентство заявление представителя ведомства.

Как сообщили местные СМИ, в ночь на воскресенье резиденцию главы правительства Ирака в "зеленой зоне" Багдада атаковали несколько дронов. В результате подрыва установленных на них зарядов ранения получили десять сотрудников охраны аль-Каземи. Кроме того, резиденции главы правительства нанесен материальный ущерб.

Иракское новостное агентство INA со ссылкой на национальные органы безопасности подтвердило, что премьер не пострадал при попытке покушения на него с беспилотника. Позднее Мустафа аль-Каземи в соцсетях подтвердил, что он жив и здоров. "Я в порядке, слава богу, среди моего народа, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности во имя Ирака", - написал он. - Предательские ракеты не смогут ни на йоту поколебать стойкость и упорство наших героических сил безопасности в сохранении безопасности народа".

Как отмечается, в настоящее время на всех въездах в "зеленую зону" Багдада резко усилены меры безопасности.