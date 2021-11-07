Власти Кубы отменили карантин для туристов

С 7 ноября туристы могут приезжать на Кубу без прохождения обязательного карантина, эти условия действуют по всей территории, сообщили в минтуризма страны.

В течение ближайшей недели для въезда нужно будет предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до вылета. Детям младше 12 лет эти документы не нужны. При прохождении границы иностранцы сдают еще один тест.

С 15 ноября обязательные тесты будут отменены, а также страна увеличивает количество авиарейсов с другими государствами - их будет свыше 400 в неделю.

Ранее для россиян была возможность посещать без обязательного карантина курорты Варадеро и остров Кайо-Коко. С апреля Кубу посетили свыше 60 тысяч российских туристов.

Кстати, с 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение еще с девятью странами. Среди них Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд. Однако не все они будут доступны для туристов.