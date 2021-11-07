Володин: Парламентарии займутся обеспечением решений президентов РФ и Беларуси

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал важным для граждан событием решения, принятые накануне на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. По его словам, на ближайшем заседании Парламентского собрания необходимо обсудить совместные шаги по законодательному обеспечению решений президентов России и Беларуси.

На прошедшем 4 ноября заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства были утверждены 28 отраслевых союзных программ, а также обновленная Военная доктрина и Концепция миграционной политики.

"Это - важное событие для народов России и Беларуси", - заявил Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что утвержденные программы направлены на повышение благосостояния граждан стран, формирование общего экономического пространства. А именно - создание единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии, формирование единой аграрной и промышленной политики, выработку общих правил в различных областях - от доступа к госзакупкам до социальной сферы.

"Президенты Путин и Лукашенко делают все возможное, чтобы от принятия решений, а они носят прорывной характер, выиграли граждане России и Беларуси", - уверен спикер.

По его словам, для реализации договоренностей потребуются десятки законодательных решений. В связи с этим повышается ответственность депутатов Союза Беларуси и России. Ведь от качества и оперативности принятия законов зависит, насколько эффективна будет интеграция между нашими странами.

"На ближайшем заседании Парламентского собрания необходимо обсудить совместные шаги по законодательному обеспечению решений президентов наших стран, - подчеркнул Володин. - Выработать "дорожную карту" участия депутатов в реализации интеграционных процессов".

Он также назвал необходимым укреплять взаимодействие на уровне профильных комитетов. Кроме того, предстоит обновить депутацию в Парламентское собрание Союзного государства вследствие выборов в Госдуму.

"Все эти вопросы планируем поднять на заседании Совета Думы в понедельник. А также на предстоящей неделе обсудим их с нашими белорусскими коллегами", - сообщил спикер.

Володин также напомнил, что месяц назад Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось, что там осуждают продолжающиеся переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко по подготовке "дорожных карт" с целью большей интеграции между Беларусью и Россией. "В чем причина таких решений? - отметил спикер. - Очевидно, боятся, что люди будут жить лучше, а страны станут сильнее. Но когда государство обладает настоящим суверенитетом, оно ориентировано на интересы своих граждан, а не на резолюции, которые принимаются в Страсбурге".