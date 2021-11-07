Володин: Парламентарии займутся обеспечением решений президентов РФ и Беларуси

На прошедшем 4 ноября заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства были утверждены 28 отраслевых союзных программ, а также обновленная Военная доктрина и Концепция миграционной политики.
"Это - важное событие для народов России и Беларуси", - заявил Володин в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что утвержденные программы направлены на повышение благосостояния граждан стран, формирование общего экономического пространства. А именно - создание единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии, формирование единой аграрной и промышленной политики, выработку общих правил в различных областях - от доступа к госзакупкам до социальной сферы.
"Президенты Путин и Лукашенко делают все возможное, чтобы от принятия решений, а они носят прорывной характер, выиграли граждане России и Беларуси", - уверен спикер.
По его словам, для реализации договоренностей потребуются десятки законодательных решений. В связи с этим повышается ответственность депутатов Союза Беларуси и России. Ведь от качества и оперативности принятия законов зависит, насколько эффективна будет интеграция между нашими странами.
"На ближайшем заседании Парламентского собрания необходимо обсудить совместные шаги по законодательному обеспечению решений президентов наших стран, - подчеркнул Володин. - Выработать "дорожную карту" участия депутатов в реализации интеграционных процессов".
Он также назвал необходимым укреплять взаимодействие на уровне профильных комитетов. Кроме того, предстоит обновить депутацию в Парламентское собрание Союзного государства вследствие выборов в Госдуму.
"Все эти вопросы планируем поднять на заседании Совета Думы в понедельник. А также на предстоящей неделе обсудим их с нашими белорусскими коллегами", - сообщил спикер.
Володин также напомнил, что месяц назад Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось, что там осуждают продолжающиеся переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко по подготовке "дорожных карт" с целью большей интеграции между Беларусью и Россией. "В чем причина таких решений? - отметил спикер. - Очевидно, боятся, что люди будут жить лучше, а страны станут сильнее. Но когда государство обладает настоящим суверенитетом, оно ориентировано на интересы своих граждан, а не на резолюции, которые принимаются в Страсбурге".