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Рубрика: Общество

"Академик Иоффе" оказался под арестом во второй раз

Текст: Александр Емельяненков
Российская газета - Столичный выпуск № 252(8603)
Шестидесятая экспедиция на борту научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" остановилась, даже не начавшись: 30 октября отправились из Калининграда, а 1 ноября при заходе в порт Скаген (Дания) российское судно арестовали. Основание - вердикт суда в датском Хьёрринге по иску канадской компании One Ocean Expeditions Ltd.
Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Александр Емельяненков

Команда ученых из 23 человек во главе с доктором геолого-минералогических наук Еленой Ивановой (руководитель экспедиции) и 38 членов экипажа оказались заложниками ситуации, которая возникла не по их вине.

Арест как обеспечительная мера по судебному иску - речь идет именно об этом, а не просто о временном задержании - стал результатом несогласованных и самонадеянных действий в управлении научным флотом нашей страны.

Руководство Института океанологии РАН, в чьем оперативном управлении находится НИС "Академик Иоффе", возникшую ситуацию официально не комментирует. В его пресс-службе отсылают за разъяснениями в Министерство науки и высшего образования, где "этот вопрос находится под контролем".

Но комментарий из ведомства более чем обтекаемый: "Минобрнауки занимается изучением деталей инцидента, произошедшего с НИС "Академик Иоффе". И стрелки тут же переводятся на Копенгаген и Смоленскую площадь в Москве: "Посольство России в Дании во взаимодействии с властями этой страны занимаются данным вопросом".

Фото: ИО РАН
"Академик Иоффе" стал заложником перемен в управлении научным флотом

За неделю, которая прошла с момента задержания судна, российские и зарубежные СМИ раскопали многое в этой судебной истории. Напомним главное. Канадская туристическая компания One Ocean Expeditions известна тем, что много лет устраивала для состоятельных граждан экспедиционные туры в Арктику и Антарктиду, арендуя для этого суда ледового класса - в том числе российские НИС "Академик Иоффе" и "Академик Сергей Вавилов".

Договоры фрахта на подобные экспедиции заключаются, как правило, на 2-3 года вперед. И это объяснимо: чтобы дорогостоящее дело потянуть, фирме надо найти клиентов, заранее продать им путевки, спланировать всю логистику. И судовладелец, понимая свои обязательства, не может в одночасье по чьей-то прихоти или приказу такой контракт расторгнуть.

Но именно это и произошло в случае в "Академиком Иоффе". После инцидента в августе 2018 года, когда судно зацепило днищем подводную скалу и получило пробоину, имея более ста туристов на борту, контракт с компанией-фрахтователем был в одностороннем порядке расторгнут. На такое решение повлияло требование, фактически приказ минобрнауки отменить все ранее заключенные контракты на фрахт научно-исследовательских судов.

О судебных претензиях One Ocean Expeditions к судовладельцу было известно задолго до выхода НИС "Академик Иоффе" в очередной рейс

"Академик Иоффе", а вместе с ним и "Академик Сергей Вавилов", который тоже прогуливал в Арктику и Антарктиду состоятельных туристов, вернулись в Калининград, где расположена Атлантическая база научного флота. Сейчас в ее составе пять судов, четыре из них в море. Помимо арестованного в Дании, это "Академик Мстислав Келдыш" (возвращается из экспедиции в Арктику), "Академик Николай Страхов" (работает в Печорском море) и "Академик Борис Петров" (ведет прибрежные исследования на Балтике).

Фото: Центр экспедиции "Плавучий университет"
Из большой экспедиции в Арктику вернулся "Плавучий университет"

Пятое научно-исследовательское судно "Академик Сергей Вавилов" находится в порту Калининграда, в Индустриальной гавани. Согласно планам Института океанологии ожидает ремонта и модернизации.

Как может разрешиться ситуация с "Академиком Иоффе"? Замдиректора ИО РАН Вячеслав Кременецкий в неофициальном интервью выразил надежду, что МИД и минобрнауки через наше посольство как-то "разрулят" ситуацию.

- Может, найдут дипломатические рычаги. Может, министерство пойдет на то, чтобы выплатить требуемую неустойку. Но у самого института средств на это просто нет…

Удивительно другое: о потенциальном риске задержания в институте знали. И в предшествующих рейсах "Академик Иоффе" в иностранные порты не заходил. А тут рискнули. И нарвались.

Кстати

"Академик Иоффе" уже был три месяца под арестом в 1994 году

В первый антарктический круиз с пассажирами-туристами на борту "Академик Иоффе" вышел 18 декабря 1993 года - из аргентинского порта Ушуайя на южной оконечности Латинской Америки. А всего в сезоне 1993-1994 годов российское научное судно, зафрахтованное канадской компанией Marine Expeditions, совершило 12 круизов. Могло, наверное, и больше. Но 18 марта 1994 года на Фолклендских островах в порту Стэнли "Академик Иоффе" был… арестован по иску немецкой консалтинговой компании Шульца. Якобы за то, что Институт океанологии РАН не оплатил судоремонт. Около трех месяцев стояли на якоре в бухте порта Стэнли. Освобождение от ареста произошло только 30 июня 1994 года.

Общество Наука РГ-Видео

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