Авторынок России в октябре: падение продолжается

Ассоциация европейского бизнеса, обобщив данные по продажам в октябре, представила отчёт о продажах новых легковых и легковых коммерческих автомобилей: рост по отношению к сентябрю и отрицательная динамика в сравнении с октябрём 2020 года.

По итогам прошлого месяца было продано 126 204 машины, таким образом, российский авторынок сократился на 18.1% в годовом выражении, то есть по сравнению с аналогичным месяцем в 2020 году было продано на 27 960 автомобилей меньше. Тем не менее, рост по отношению к сентябрю есть, тогда, напомним, тираж составил 119 485 авто.

С января по октябрь в России продано 1 313 579 единиц, что на 10.5% больше аналогичного периода прошлого года.