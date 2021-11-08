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08.11.2021 14:08
Рубрика: Легковые авто

Авторынок России в октябре: падение продолжается

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Ассоциация европейского бизнеса, обобщив данные по продажам в октябре, представила отчёт о продажах новых легковых и легковых коммерческих автомобилей: рост по отношению к сентябрю и отрицательная динамика в сравнении с октябрём 2020 года.

По итогам прошлого месяца было продано 126 204 машины, таким образом, российский авторынок сократился на 18.1% в годовом выражении, то есть по сравнению с аналогичным месяцем в 2020 году было продано на 27 960 автомобилей меньше. Тем не менее, рост по отношению к сентябрю есть, тогда, напомним, тираж составил 119 485 авто.

С января по октябрь в России продано 1 313 579 единиц, что на 10.5% больше аналогичного периода прошлого года.

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