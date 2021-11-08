Большая группа беженцев пересекла белорусско-польскую границу

Большая группа беженцев, которую сегодня заметили в Беларуси неподалеку от границы с Польшей, покинула территорию республики. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

По данным агентства, усиление вдоль дороги в Гродненской области, по которой шли мигранты, было снято после того, как группа пересекла границу. Как сообщили в УВД Гродненского облисполкома, безопасность и правопорядок в регионе обеспечивались имеющимися силами, дополнительные средства не понадобились.

По словам самих мигрантов, они направляются Германию. Как сообщил РИА "Новости" официальный представитель госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, в этой группе было свыше тысячи человек, в том числе женщины и дети.

Тем временем заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что польские силовики готовы встретить колонну нелегальных мигрантов.