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08.11.2021 10:00
Рубрика: Российский автопром

Дед показал перекупам "капсулу времени" ГАЗ-24, но продавать отказался

Текст: Константин Руссов
Фото: Скриншот с youtube.com Фото: Скриншот с youtube.com
Фото: Скриншот с youtube.com

Roma Urraco, заслуженный охотник за "капсулами времени", опубликовал видео, которое прислал ему подписчик: в Молдавии есть новая "Волга" ГАЗ-24, которая всю жизнь простояла в гараже, однако владелец не спешит расставаться с ней.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Владелец - старый дедушка, он является первым и единственным хозяином машины. На одометре - 212 км, и этот пробег, судя по состоянию автомобиля, вполне реален: кузов обработан консервационным составом, днище, элементы подвески, подкапотное пространство и салон находятся в идеальном состоянии.

Владелец говорит, что хотел выгнать "Волгу" на улицу, но не делает этого, потому что нет бензина.

Как говорит Urraco в начале видео, несмотря на то, что машина не эксплуатируется, владелец не спешит расставаться с ней, а намерен передать "капсулу времени" по наследству.

Фото: Скриншот с youtube.com
Фото: Скриншот с youtube.com
#ГАЗ