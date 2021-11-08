Дед показал перекупам "капсулу времени" ГАЗ-24, но продавать отказался

Roma Urraco, заслуженный охотник за "капсулами времени", опубликовал видео, которое прислал ему подписчик: в Молдавии есть новая "Волга" ГАЗ-24, которая всю жизнь простояла в гараже, однако владелец не спешит расставаться с ней.

Владелец - старый дедушка, он является первым и единственным хозяином машины. На одометре - 212 км, и этот пробег, судя по состоянию автомобиля, вполне реален: кузов обработан консервационным составом, днище, элементы подвески, подкапотное пространство и салон находятся в идеальном состоянии.

Владелец говорит, что хотел выгнать "Волгу" на улицу, но не делает этого, потому что нет бензина.

Как говорит Urraco в начале видео, несмотря на то, что машина не эксплуатируется, владелец не спешит расставаться с ней, а намерен передать "капсулу времени" по наследству.

Фото: Скриншот с youtube.com