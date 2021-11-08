Депутат Рады предупредил украинские власти о последствиях агрессии в Донбассе

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Олег Волошин предупредил украинские власти о последствиях масштабного наступления в Донбассе. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам депутата, попытка развязать большую войну на юго-востоке страны не останется без внимания России, которая, скорее всего, предпримет ответные меры.

Потому что большая война - это крах, и это понимание сегодня есть, заявил Волошин. "Попытка полномасштабного наступления на Донбассе. Она точно также вызовет уничтожающий удар по Украине", - цитирует РИА Новости депутата. Он также предположил, что Москва дала понять Западу о готовности пойти до конца, если ставки будут высоки.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о том, что ряд признаков говорит о подготовке Украины к "войне или серьезной провокации". По его словам, такое ощущение есть в республике. Пушилин также обратил внимание на то, что Киев стягивает силы и технику "на южном направлении".