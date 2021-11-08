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08.11.2021 09:04
Рубрика: Легковые авто

Эксперт назвал надежную иномарку с пробегом за 400 тысяч рублей

Текст: Майя Бирюкова
На вторичном рынке автомобилей немало предложений по цене до 400 тысяч рублей. Но если сузить условия поиска - отказаться от отечественных вариантов, а пробег сократить до 80 тысяч километров?
Фото: Пресс-служба Chevrolet. Фото: Пресс-служба Chevrolet.
Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Немало автовладельцев скажет - зачем искать иномарку, если есть вполне надежная и подходящая для российских дорог Granta? Но предпочтения у всех разные, и эксперт "ЗР" Сергей Зиновьев предложил вариант иномарки, которая устроит многих.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Оптимальным выбором в таких условиях станет Chevrolet Aveo второго поколения: модель выпускалась в 2012 - 2014 годах. Можно даже найти вариант с "автоматом", но делать этого не стоит, он будет довольно капризен.

Какие плюсы можно выделить у этой модели? Например, стойкость металла: по сравнению с Granta он более качественный. Неплохой опелевский двигатель 1.6 мощностью 115 л.с. в комбинации с механической коробкой передач обеспечивает комфорт и динамику, которую не даст та же Granta.

Из минусов стоит назвать стоимость в обслуживании: отечественный автомобиль явно выигрывает в этом плане. У всех Aveo с пробегом одни и те же слабые места. Все навесное оборудование - термостаты, помпы, катушки и прочее - имеет непредсказуемый ресурс. Но если владелец будет знать об этом и уделять им повышенное внимание, автомобиль ответит ему беспроблемной ездой на следующие десятки тысяч километров.

Фото: Пресс-служба Chevrolet.
#Chevrolet