Эксперт назвал надежную иномарку с пробегом за 400 тысяч рублей

На вторичном рынке автомобилей немало предложений по цене до 400 тысяч рублей. Но если сузить условия поиска - отказаться от отечественных вариантов, а пробег сократить до 80 тысяч километров?

Немало автовладельцев скажет - зачем искать иномарку, если есть вполне надежная и подходящая для российских дорог Granta? Но предпочтения у всех разные, и эксперт "ЗР" Сергей Зиновьев предложил вариант иномарки, которая устроит многих.

Оптимальным выбором в таких условиях станет Chevrolet Aveo второго поколения: модель выпускалась в 2012 - 2014 годах. Можно даже найти вариант с "автоматом", но делать этого не стоит, он будет довольно капризен.

Какие плюсы можно выделить у этой модели? Например, стойкость металла: по сравнению с Granta он более качественный. Неплохой опелевский двигатель 1.6 мощностью 115 л.с. в комбинации с механической коробкой передач обеспечивает комфорт и динамику, которую не даст та же Granta.

Из минусов стоит назвать стоимость в обслуживании: отечественный автомобиль явно выигрывает в этом плане. У всех Aveo с пробегом одни и те же слабые места. Все навесное оборудование - термостаты, помпы, катушки и прочее - имеет непредсказуемый ресурс. Но если владелец будет знать об этом и уделять им повышенное внимание, автомобиль ответит ему беспроблемной ездой на следующие десятки тысяч километров.