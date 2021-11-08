Яндекс.Такси и Музей Транспорта предложили студентам создать рекламу о ремнях безопасности

Проект-победитель появится на московских билбордах и получит от Яндекса призы: промокоды на поездки, мерч, Яндекс.Станцию. Лучшие работы также будут рассмотрены на включение во временную выставку Музея Транспорта Москвы.

Победителей выберет экспертный совет в декабре. К конкурсным проектам выдвигается ряд требований:

- проекты не используют пренебрежительные или дискриминирующие по расовому / национальному / гендерному / социальному и любому другому признаку образы и сообщения.

- не используют нецензурную лексику, не упоминают политические, религиозные темы, символы, образы и персонажи.

- не иллюстрируют темы, действия, связанные с нарушением закона (кража, убийство, наркотики, etc.), кроме нарушения статьи 12.6 КоАП РФ в контексте конкурсной тематики.

- в проектах не фигурирует алкоголь, наркотики и другие опасные для человека вещества.

- предпочтение будет отдано проектам, продвигающим культуру пристегивания в позитивном ключе.

Как показывает практика, пугающие и назидательные образы не помогают в деле просвещения.

По результатам всероссийского исследования аналитического центра НАФИ, только 75% пассажиров легковых машин пристегиваются на переднем сидении, а на заднем - всего 32%. Популярным авто-аксессуаром остаются заглушки замков ремней безопасности, которые блокируют звуковое напоминание о ремне.

Мотивацией для отказа использовать ремень безопасности чаще всего становится мнение о том, что он может затруднить покидание автомобиля при возгорании или падении в воду (50%), а треть респондентов считают, что ремни создают дискомфорт (33%).

Также около четверти респондентов уверены, что задние сидения в автомобиле настолько безопасны, что не требует использования ремня безопасности (23%). Исследование показывает, что, несмотря на общий высокий уровень осведомленности о существовании штрафов за поездку с непристегнутым ремнем как для водителя (97%), так и для пассажира (82%) доля пассажиров, использующих ремень безопасности на заднем сиденье почти в 2 раза ниже доли осведомленных о штрафах. Это может быть связано как с распространённым ложным представлением о том, что штраф касается только пассажиров на переднем сиденье, так и с представлением о том, что заднее сиденье более безопасное, чем переднее.

"Основные причины отказа от использования ремня безопасности - стереотипы, предрассудки и элементарное непонимание принципов обеспечения безопасности в современных автомобилях. Мы бы хотели предложить участникам конкурса творчески переосмыслить проблему культуры пристегивания и создать медиа-проекты, продвигающие идеи заботы о жизни и здоровье участников движения", - прокомментировала руководитель проектов по безопасности Яндекс.Такси Екатерина Гладких.