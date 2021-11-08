Литва направит войска к границе с Польшей и Беларусью

Власти Литвы приняли решение направить войска к границе с Польшей и Беларусью. Как передает агентство Reuters, на это шаг Вильнюс пошел в связи со сложной ситуацией с мигрантами. По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, рассматривается возможность введения в стране чрезвычайного положения.

Как заявил глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас, его ведомство готово к любым сценариям. В то же время член парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Арвидас Поцюс отметил, что беженцы в настоящее время двигаются в сторону Польши, а не Литвы, однако их количество вызывает беспокойство.

Напомним, ранее сегодня в Беларуси неподалеку от границы с Польшей заметили большую группу беженцев. По оценкам официального представителя госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского, в ней было свыше тысячи человек, в том числе женщины и дети. Белорусская сторона усилила охрану правопорядка вдоль дороги в Гродненской области, по которой шли мигранты.

Польша пошла еще дальше. На границе ввели боевую готовность. Как заявил глава МВД республики Мариуш Каминьский, польская сторона отслеживает ситуацию на границе и "готова к любым сценариям". "Жесткая защита границы - наш приоритет. Мы увеличили число сотрудников пограничной охраны, полицейских и солдат. Ждем в полной готовности", - отметил министр.