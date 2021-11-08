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08.11.2021 14:02
Рубрика: В мире

В Польше объявили боевую готовность из-за мигрантов на границе

Текст: Юрий Когалов
Власти Польши усилили охрану границы с Беларусью в ожидании большой группы нелегальных мигрантов. Об этом сообщил глава МВД республики Мариуш Каминьский в социальной сети Twitter.
Фото: Markus Schreiber/AP Фото: Markus Schreiber/AP
Фото: Markus Schreiber/AP

По его словам, польская сторона отслеживает ситуацию на границе и "готова к любым сценариям". "Жесткая защита границы - наш приоритет. Мы увеличили число сотрудников пограничной охраны, полицейских и солдат. Ждем в полной готовности", - отметил министр.

Фото: REUTERS
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Напомним, ранее сегодня в Беларуси неподалеку от границы с Польшей заметили большую группу беженцев. По оценкам официального представителя госпогранкомитета республики Антона Бычковского, в ней было свыше тысячи человек, в том числе женщины и дети. Белорусская сторона усилила охрану правопорядка вдоль дороги в Гродненской области, по которой шли мигранты.

По данным агентства Sputnik Беларусь, усиление было снято после того, как эта группа пересекла границу.

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