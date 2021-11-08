Маск продаст акции Tesla, получив одобрение от своих читателей в Twitter

На закате минувшей недели Илон Маск устроил среди своих читателей в Twitter опрос на тему продажи акций Tesla, в котором приняли участие 3.5 млн пользователей, и большинство проголосовало за то, чтобы Маск расстался с ценными бумагами.

За продажу Илоном Маском 10% акций Tesla на сумму 21 млрд долларов проголосовали 57,9% опрошенных. Глава компании сообщил после окончания голосования, что был готов принять любой результат, пишет Reuters.

Маск пошёл на этот шаг из-за того, что ему необходимы деньги для уплаты налогов, но брать кредит под залог акций он не хочет, так как стоимость ценных бумаг может снизиться. В распоряжении Маск имеется опцион на покупку 22.86 млн акций по 6.24 доллара каждая. Опцион можно продать, выручив примерно 28 млрд долларов, добрая половина которого может быть потрачена как раз на уплату налогов от прибыли.

Ситуация выглядит интереснее на фоне предложения демократов сената США облагать налогом акции и другие ценные активы миллиардеров, а полученные деньги направить на финансирование социальной программы президента Джо Байдена.

На фоне итогов голосования акции Tesla упали на 7-9% в зависимости от биржи, на которой они котируются.