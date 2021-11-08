Медведь забрался в машину и разнес салон

В американском городе Аспен (штат Колорадо) медведь забрался в незапертую машину, полностью разгромил ее салон, изодрав когтями, и в довершение всего навалил приличных размеров кучу на заднее сиденье. Местная полиция не без юмора прокомментировала происшествие в своем Facebook:

"Мы не нашли этот автомобиль на свалке, но возможно, теперь он отправится туда. Эта незапертая машина была взломана и полностью уничтожена. Сиденья были разорваны на части, а подозреваемый оставил на заднем сиденье особый сюрприз. У нас в Аспене есть бандиты, которые ни перед чем не остановятся, чтобы перекусить. Они будут совершать набеги на ваши деревья, на ваши дома и даже на ваши автомобили. Будьте осторожны, заблокируйте свой мусор, закройте дома, заприте машины".

Также полицейские напоминают, что большинство происшествий, связанных с медведями, спровоцированы человеком, и просят вести себя разумно.