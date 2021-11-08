Минюст включил адвоката Ивана Павлова в список СМИ-иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, пятерых россиян, в том числе адвоката Ивана Павлова, объявленного следствием в розыск по обвинению в разглашении тайны следствия по делу Ивана Сафронова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В реестр внесены и бывшие участники адвокатской организации Павлова "Команда 29" Валерия Ветошкина, Елена Скворцова и Максим Оленичев. Журналист и кинокритик Максим Заговора, который руководил медиаотделом "Команды 29", также включен в список.

Кроме того, в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих в России функции иноагента, включено Межрегиональное общественное движение "Российская ЛГБТ-сеть".