На Кубе стартовала массовая кампания ревакцинации от COVID-19

На Кубе с 8 ноября стартовала массовая кампания ревакцинации от COVID-19. Кубинцы получат еще одну дозу вакцины местного производства. Пока речь идет о вакцине Soberana Plus, а с конца ноября планируется ревакцинация препаратом Abdala.

"Ревакцинация начнется с сотрудников фармацевтической компании BioCubaFarma (на мощностях которой производятся кубинские вакцины - прим. ред.). С 8 ноября бустерную дозу вакцины Soberana Plus будут вводить в четырех столичных госпиталях, а затем эта практика распространится и на другие провинции", - заявила глава департамента Науки и технологических исследований кубинского Минздрава Илеана Моралес Суарес. Она добавила, что уже к концу ноября для ревакцинации также будет использоваться еще один разработанный на Острове Свободы препарат - Abdala.

В свою очередь координатор проектов разработки вакцин от COVID-19 Центра генной инженерии и биотехнологий Кубы Милейдис Лимонта Фернандес сообщила, что первичные данные проведенных исследований подтверждают эффективность Abdala в качестве бустерной дозы для тех, кто привит вакцинами зарубежного производства, в том числе и "Спутником V".

Напомним, что тем временем на Кубе продолжается программа массовой вакцинации от коронавируса. По данным кубинского Минздрава, полную схему вакцинирования из трех доз прошли более 7,5 миллионов человек, что составляет 68,2% всего населения страны, а как минимум одна доза введена более чем 10 миллионам кубинцев.

Именно высокий уровень вакцинации населения позволил Кубе резко сократить распространение COVID-19 в стране. Наглядным подтверждением этому служит ежедневно обновляемая статистика заболеваемости. Если еще в конце августа в стране регистрировали практически по 10 тысяч новых случаев коронавируса в сутки, то 6 ноября, например, вновь заболевших было только 483, хотя объемы тестирования на коронавирусную инфекцию сохраняются на прежнем уровне.