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08.11.2021 20:18
Рубрика: В мире

На польско-белорусской границе раздались выстрелы

Текст: Юрий Когалов

На польско-белорусской границе слышны звуки выстрелов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского.

Фото: Leonid Shcheglov / BELTA / AFP
Число беженцев на польской границе достигло двух тысяч человек

По его словам, "стрельба слышна с польской стороны".

Как проинформировали в Госпогранкомитете, на границе скопилось более 2 тысяч беженцев. "Конечная цель их маршрута - ЕС, где они хотят обратиться с ходатайством о предоставлении защиты, а территорию Республики Беларусь они не рассматривают как место пребывания", - отметили в ведомстве.

Ранее польские пограничники уже применили в отношении мигрантов слезоточивый газ. "В ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения", - отметили в Госпогранкомитете.

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