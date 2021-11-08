На польско-белорусской границе раздались выстрелы

На польско-белорусской границе слышны звуки выстрелов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского.

По его словам, "стрельба слышна с польской стороны".

Как проинформировали в Госпогранкомитете, на границе скопилось более 2 тысяч беженцев. "Конечная цель их маршрута - ЕС, где они хотят обратиться с ходатайством о предоставлении защиты, а территорию Республики Беларусь они не рассматривают как место пребывания", - отметили в ведомстве.

Ранее польские пограничники уже применили в отношении мигрантов слезоточивый газ. "В ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения", - отметили в Госпогранкомитете.