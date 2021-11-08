Постановление правительства Новосибирской области от 8 ноября 2021 года № 450-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-О3 "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", предложениями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (письма от 29.10.2021 № 54-00-01/001-10980-2021, от 08.11.2021 № 54-00-01/001-11128-2021) Правительство Новосибирской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 21.10.2021 №54-00-01/001-10658-2021" дополнить словами ", от 29.10.2021 №54-00-01/001-10980-2021, от 08.11.2021 № 54-00-01/001-11128-2021";

2) в пункте 6:

а) в абзаце третьем слова "за исключением услуг по доставке заказов, обслуживания навынос (в том числе при организации питания в гостиницах), оказания услуг общественного питания на территории аэропорта, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, автостанций, автокасс, на автозаправочных станциях (комплексах)" заменить словами "за исключением услуг по доставке заказов, обслуживания навынос (в том числе при организации питания в гостиницах), оказания услуг общественного питания на территории аэропорта, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, автостанций, автокасс, на автозаправочных станциях (комплексах), столовыми, буфетами, кафе и иными предприятиями питания, осуществляющими организацию питания для работников организаций.";

б) дополнить абзацами следующего содержания:

"Оказание услуг общественного питания, за исключением услуг по доставке заказов, обслуживанию навынос и оказания услуг общественного питания на территории аэропорта, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, автостанций, автокасс, на автозаправочных станциях (комплексах), столовыми, буфетами, кафе и иными предприятиями питания, осуществляющими организацию питания для работников организаций, обеспечивается при наличии у посетителей:

действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесенное в последние 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус",

или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе,

или отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действительного в течение 72 часов со дня проведения исследования,

или справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, полученной в медицинской организации,

или справки медицинской организации, оказывающей амбулаторно -поликлиническую помощь, о наличии противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заверенной лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действительного в течение 72 часов со дня проведения исследования.

QR-код предъявляется гражданином на электронном устройстве или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Ограничение, установленное в абзацах четвертом - девятом настоящего пункта, не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет.";

3) абзац первый пункта 7.1 изложить в следующей редакции: "7.1. Проведение массовых мероприятий, оказание соответствующих услуг, указанных в пункте 4 настоящего постановления, допуск граждан на объекты, указанные в пункте 7 настоящего постановления, с количеством зрителей (посетителей) от 100 человек, проведение мероприятий в выставочных залах, осуществление приема и размещения потребителей соответствующих услуг на базах отдыха, в санаторно-курортных организациях обеспечивается при наличии у граждан:".

2. С 12 ноября 2021 года признать утратившим силу абзац третий пункта 6 постановления Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области".

3. Абзац "б" подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 12 ноября 2021 года.

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников







