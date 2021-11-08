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08.11.2021 16:02
Рубрика: Власть

В Новосибирской области введут QR-коды для посещения кафе

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
С 12 ноября на территории Новосибирской области начинает действовать система посещения заведений общепита, выставок и санаториев по QR-кодам о вакцинации против COVID-19. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, такое решение одобрил губернатор Андрей Травников.
Фото: Никита Зайков/РГ Фото: Никита Зайков/РГ
Фото: Никита Зайков/РГ

Вместе с тем снимается запрет на работу кафе и ресторанов с 23.00 до 6.00 - заведения общепита вновь смогут работать ночью. Соответствующие изменения уже внесены в региональное постановление о введении режима повышенной готовности, связанного с распространением коронавируса.

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- В сфере общественного питания сегодня все меры направлены на соблюдение противоэпидемиологических требований, но обстановка, к сожалению, не улучшается, - подчеркнул глава Новосибирской области. - QR-кодирование должно стимулировать население вакцинироваться, а руководителей - активно вести разъяснительную работу. При этом мы соблюдаем баланс принятых решений - с общепита сняты ограничения по работе в ночное время, при соблюдении необходимых условий, но введены QR-коды на посещение.

По словам губернатора, в совокупности эти меры направлены как на обеспечение безопасности потребителей в сложный эпидемиологический период, так и на поддержку бизнеса в работоспособном состоянии. При этом дополнительные меры не коснутся заведений и выставочных залов, количество посетителей в которых будет меньше 100 человек.

В противном случае организаторы мероприятий и персонал ресторанов должны будут проверять наличие одного из необходимых документов. Прежде всего, это сертификат о прохождении вакцинации, подтверждением которого может служить QR-код как на электронном, так и на бумажном носителе. Кроме того, речь идет об отрицательном результате ПЦР-тестирования, который будет действителен в течение трех суток с момента сдачи анализа, и о справке, подтверждающей перенесенную в последние полгода коронавирусную инфекцию.

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Эти условия не распространяются на услуги по доставке еды и обслуживание навынос, а также на кафе, расположенные в аэропорту, на железнодорожных и автовокзалах, заправочных станциях и на столовые внутри предприятий.

Ранее посещение по QR-кодам и другим медицинским документам в регионе было введено для театров и кинотеатров, официальных торжеств, при проведении спортивных мероприятий, в детских развлекательных центрах и на аттракционах. Если в помещении единовременно находится свыше 100 посетителей, они должны на входе предъявить вышеупомянутые документы.

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