Песков заявил об отсутствии национальной подоплеки в недавних драках

В недавних резонансных драках в Москве нет национальной подоплеки, в них принимали участие граждане России, подчеркнул, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"На самом деле речь идет о правонарушениях со стороны граждан России, и именно это важно", - заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать истории с недавними резонансными избиениями и драками. Журналисты спросили, видят ли в Кремле риски для межнациональной политики и планируют ли ужесточить требования к мигрантам.

"Следственные органы предъявляют обвинения, ведутся следственные действия, и если обвинения будут доказаны в суде, то эти граждане России будут привлечены к ответственности", - пояснил Песков. "Никакой национальной подоплеки здесь нет и быть не может. Все - граждане России", - заключил он.