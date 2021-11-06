Глава СК поручил доложить ему о подробностях нападения на мужчину в Лыткарино

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по Московской области доложить об обстоятельствах нападения на мужчину в городе Лыткарино Московской области, которого избили несколько мужчин из-за сделанного замечания.

Напомним, что по данным СК в четверг несколько человек вблизи жилых домов на Нововатутинском проспекте в Новой Москве напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок, и избили их.

Кроме того, своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью маленького ребенка. В прокуратуре Москвы сообщили, что мальчику 4 года.

По словам его отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у другого был предмет, похожий на нож. В правоохранительных органах рассказали, что причиной нападения мог послужить словесный конфликт, сообщает ТАСС.

Изначально после нападения на потерпевших было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но потом председатель СК РФ Александр Быстрыкин распорядился переквалифицировать его на более тяжкую статью "Покушение на убийство".

Все фигуранты дела задержаны. Но все отрицают вину в покушении на убийство. Более того, они утверждают, что конфликт был спровоцирован именно пострадавшими. По словам адвокатов, в СМИ опубликована только часть видеоматериалов, которая указывает на вину обвиняемых.

Глава СК считает, что отсмотр других видеозаписей точно поставит точку в этом вопросе. Он поручил проверить факты, распространяемые в СМИ, о том, что до нападения на мужчину эти же фигуранты устроили массовую драку в торговом центре, а также проверить подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Председатель Следственного комитета дал поручение руководству ГСУ по Москве ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. По его поручению дальнейший ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.