Глава СК поручил переквалифицировать дело о нападении в Москве

Изначально дело было возбуждено по статье о хулиганстве, однако пострадавший мужчина рассказал, что у одного из нападавших был нож. В связи с этим глава СК дал указание квалифицировать действия нападавших как покушение на убийство.

"Нападавшие не только подвергли избиению мужчину, но своими действиями создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку. Председателем СК России дано поручение подчиненным принять меры по оказанию психологической помощи ребенку, который стал свидетелем избиения, а также установить, не причинены ли ему повреждения нападавшими", - отметили в пресс-службе ведомства.

Также Александр Бастрыкин поручил проверить подозреваемых на причастность к совершению других аналогичных преступлений и ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в микрорайоне Новые Ватутинки в ТиНАО четверо мужчин напали на отца с четырехлетним ребенком и его знакомого. Оба пострадавших были избиты. По словам отца, нападавшие также ударили по щеке его сына. Трое из нападавших задержаны, местонахождение четвертого устанавливается.