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05.11.2021 22:29
Рубрика: Происшествия

Глава СК поручил переквалифицировать дело о нападении в Москве

Текст: Александр Мелешенко
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного управления ведомства переквалифицировать дело о нападении на отца с ребенком в новой Москве на более тяжкую статью. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Изначально дело было возбуждено по статье о хулиганстве, однако пострадавший мужчина рассказал, что у одного из нападавших был нож. В связи с этим глава СК дал указание квалифицировать действия нападавших как покушение на убийство.

Фото: КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА/ vk.com
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"Нападавшие не только подвергли избиению мужчину, но своими действиями создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку. Председателем СК России дано поручение подчиненным принять меры по оказанию психологической помощи ребенку, который стал свидетелем избиения, а также установить, не причинены ли ему повреждения нападавшими", - отметили в пресс-службе ведомства.

Также Александр Бастрыкин поручил проверить подозреваемых на причастность к совершению других аналогичных преступлений и ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в микрорайоне Новые Ватутинки в ТиНАО четверо мужчин напали на отца с четырехлетним ребенком и его знакомого. Оба пострадавших были избиты. По словам отца, нападавшие также ударили по щеке его сына. Трое из нападавших задержаны, местонахождение четвертого устанавливается.

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