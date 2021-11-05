Задержан третий подозреваемый в нападении на отца с ребенком в Москве

Ранее, напомним, сообщалось о задержании двоих подозреваемых.

Конфликт произошел в микрорайоне Новые Ватутинки в ТиНАО - группа мужчин напала на отца с маленьким ребенком и его знакомого. Двое пострадавших были избиты, а один из нападавших, со слов отца, ударил по щеке четырехлетнего мальчика.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, расследованием занимается следственный комитет. Установлены все нападавшие.