Задержаны двое подозреваемых в нападении на отца с ребенком в Москве

Двое подозреваемых в нападении на мужчин с ребенком в новой Москве задержаны. В ближайшее время они будут доставлены в подразделение следственного комитета, сообщили в пресс-службе московского управления ведомства.

Напомним, группа неизвестных в микрорайоне Новые Ватутинки в ТиНАО напала на двух мужчин, у одного из которых был на руках сын. Мужчин избили, а четырехлетнего мальчика, по словам его отца, один из нападавших ударил по щеке.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В пресс-службе главного управления МВД по Москве отметили, что личности всех участников конфликта уже установлены, хотя задержаны пока только двое из них.