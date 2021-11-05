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05.11.2021 20:06
Рубрика: Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в нападении на отца с ребенком в Москве

Текст: Александр Мелешенко

Двое подозреваемых в нападении на мужчин с ребенком в новой Москве задержаны. В ближайшее время они будут доставлены в подразделение следственного комитета, сообщили в пресс-службе московского управления ведомства.

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Напомним, группа неизвестных в микрорайоне Новые Ватутинки в ТиНАО напала на двух мужчин, у одного из которых был на руках сын. Мужчин избили, а четырехлетнего мальчика, по словам его отца, один из нападавших ударил по щеке.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В пресс-службе главного управления МВД по Москве отметили, что личности всех участников конфликта уже установлены, хотя задержаны пока только двое из них.

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